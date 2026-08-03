Підготовка до холодів без грошей: тепловики досі чекають виплат

Енергетик на тлі зруйнованого обстрілами об'єкта. Фото: УНІАН

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Українські теплопостачальні підприємства досі не отримали від держави компенсації різниці в тарифах за минулу зиму, ба більше — центральна влада навіть не підрахувала точної суми цієї заборгованості. Напередодні попереднього осінньо-зимового періоду борг перед комунальниками вже складав 72 мільярди гривень, що ставить під загрозу підготовку до нових холодів.

Таку заяву в ефірі Ранок.LIVE зробила радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан.

Опалювальний сезон під загрозою через борги уряду

На тлі наближення холодів вітчизняні підприємства теплопостачання стикаються з критичним браком фінансування через невиконання державою своїх зобов'язань. Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан в ефірі "Ранок.LIVE" повідомила, що центральні органи влади й досі не компенсували комунальникам кошти за різницю в тарифах. АМУ неодноразово направляла відповідні звернення до урядовців, вимагаючи виконати частину завдань із забезпечення стабільного проходження зими.

За словами посадовиці, заборгованість перед комунальними підприємствами сягає колосальних масштабів. Йдеться про майже 100 мільярдів гривень накопичених боргів за попередні опалювальні сезони, термін яких подекуди тягнеться до 25-26 років.

Лише станом на початок минулої зими держава не виплатила 72 мільярди гривень тарифної різниці. При цьому фінансові підсумки найважчого в історії незалежності осінньо-зимового періоду залишаються невідомими.

"Той опалювальний сезон, який пройшов, держава навіть не зафіксувала, скільки вона заборгувала комунальним підприємствам", — наголосила Продан.

Окремим викликом для громад стала штучна зупинка розвитку альтернативної енергетики на місцях. Як пояснила радниця голови АМУ, з 1 квітня поточного року попередній склад уряду фактично заблокував роботу когенерації по всій країні. Причиною стала цінова політика щодо блакитного палива, яке постачається для опалення бюджетних організацій. Такі дії ексурядовців створили значні перешкоди для своєчасної модернізації теплових мереж.

Крім того, гучні обіцянки фінансової допомоги часто не підкріплювалися реальними перерахунками. Як приклад Продан нагадала публічні заяви прем'єр-міністерки про готовність уряду спрямувати 60 мільярдів гривень на підтримку Києва для відновлення зруйнованих обстрілами РФ об'єктів.

"В результаті ми з вами знаємо, що жодної копійки не було виділено", — констатувала представниця Асоціації.

Тепловики очікують, що влада визначить точну суму боргу та розпочне виплати до початку холодів, адже без грошей проводити ремонтні роботи неможливо. В АМУ зазначають, що часу залишається вкрай мало, тому необхідно припинити перекидати відповідальність і спільно шукати реальні рішення.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, за оцінками фахівців, Україна має шанси підійти до майбутньої зими краще підготовленою, ніж у попередні роки повномасштабного вторгнення. Втім, це не гарантує легкого проходження холодів — майбутній сезон уже називають одним із найважчих, оскільки ключова загроза полягає не стільки в дефіциті електроенергії, скільки в здатності захистити енергетичні об'єкти від потенційних нових атак з боку РФ.

Додатковим викликом для енергетичної стійкості залишаються і внутрішні чинники. Зокрема, як зазначив в ефірі програми "Київський час" колишній очільник Міністерства палива та енергетики Юрій Продан, кадрові й структурні трансформації в уряді безпосередньо перед стартом опалювального сезону створюють загрозу для його вчасного запуску. За його словами, подібні рішення загрожують затягуванням фінансування та загальним гальмуванням процесів підготовки енергосистеми до зими.