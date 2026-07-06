Під час удару по Запоріжжю загинув капітан поліції

Місце обстрілу у Запоріжжі, де загинув поліцейський. Фото: ДСНС

Олександр Шорохов Редактор

Російські війська завдали ввечері 5 липня кілька ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинув співробітник поліції Руслан Ярошевич, а ще 14 осіб отримали поранення.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішних справ.

Наслідки ударів

Внаслідок ворожего обстрілу загинув капітан поліції Руслан Ярошевич — заступник начальника сектору кримінальної поліції відділу № 4 Запорізького районного управління поліції. Йому було лише 38, а службі в правоооронних органах він присвятив 17 років.

Капітан поліції Руслан Ярошевич загинув під час обстрілу Запоріжжя. Фото: МВС

"Попри постійну загрозу російських авіаударів, він разом із колегою вирушав туди, де кожна хвилина могла коштувати людських життів. Поліцейські обходили будинки, попереджали мешканців про небезпеку, допомагали людям евакуюватися та дістатися укриттів", — повідомили у поліції.

У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше Новини.LIVE писали про наслідки російської атаки на Запоріжжя 6 липня. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина, ще 14 отримали поранення, в тому числі ще один поліцейський. Крім приватного сектору, пошкоджень зазнала і розташована поруч п'ятиповерхівка.

Також ми писали, що Україна вимагає реакції Радбезу ООН на ракетні обстріли. Очільник МЗС Андрій Сибіга оголосив про ініціювання екстреного засідання Радбезу ООН з цього приводу. Він зауважив, що нерішучість чи запізніла відповідь світових інституцій лише заохочуватимуть кремлівський режим до продовження насильства проти України.