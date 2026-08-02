Першими зустрічають ракетні удари й дрони: Буданов привітав з Днем Повітряних сил

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Захищати небо означає захищати життя. Сьогодні служба в Повітряних Силах є одним із найважчих і найвідповідальніших фронтів нашої війни. Повітряні Сили першими зустрічають ракетні удари й ворожі дрони, прикривають наші міста, наших воїнів, нашу критичну інфраструктуру. Вони виконують бойові завдання там, де від професіоналізму, витримки та рішучості залежать тисячі українських життів.



Схиляю голови перед пам’яттю воїнів Повітряних Сил, які віддали життя за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії нашої боротьби за свободу та незалежність.



З Днем Повітряних Сил Збройних Сил України!

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