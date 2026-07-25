Patriot стане більше: Україна та Raytheon готують важливе рішення перед зимою

Сергій Корецький і Євген Хмара на зустрічі з віцепрезидентом Raytheon. Фото: t.me/Koretskyi_official

Карина Приходько Редактор

Україна веде переговори з американською оборонною компанією Raytheon щодо збільшення постачання ракет до систем Patriot перед зимовим періодом. Крім того, сторони поговорили про розвиток спільного виробництва засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Про що Україна домовляється з Raytheon

Корецький розповів, що разом із Євгенієм Хмарою він провів зустріч із віцепрезидентом Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також виконавчим директором Raytheon Україна.

Сергій Корецький і Євген Хмара на зустрічі з віцепрезидентом Raytheon. Фото: t.me/Koretskyi_official

Під час переговорів сторони обговорили можливості оперативного нарощування поставок ракет до комплексів Patriot, розширення їхнього виробництва та посилення українського оборонно-промислового комплексу.

Прем'єр наголосив, що стратегічною метою є не лише забезпечення потреб української армії, а й інтеграція вітчизняних оборонних спроможностей до глобальної системи безпеки.

"Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО. Цей напрям Президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Новини.LIVE, 23 липня Умєров обговорив із постпредом США при НАТО Drone Deal і виробництво Patriot. Зустріч відбулася у Києві.

Водночас голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що першу українську ракету Patriot можна очікувати не раніше 2028 року. За його словами, навіть після отримання ліцензії та запуску виробничих потужностей процес виготовлення буде тривалим.