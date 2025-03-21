Обстріл Запоріжжя 21 березня — постраждали люди

Рятувальники на місці події у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Місто Запоріжжя увечері в п'ятницю, 21 березня, опинилося під обстрілом російських військ. Внаслідок атаки люди отримали опіки, травми та контузію, причому серед постраждалих є дитина.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Опіки, мінно-вибухові травми, контузія: поранені внаслідок ворожої атаки продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед постраждалих дев'ятимісячне немовля", — пише Федоров.

Він поінформував, що одна жінка перебуває у вкрай важкому стані. Крім того, шестеро людей у стані середньої важкості, а загалом до лікарів звернулися вже дев'ятеро поранених. Однак, на жаль, одна людина загинула і це - дитина.

"Ця ворожа атака забрала два життя. За уточненою інформацією серед загиблих 14-річна дівчинка", — йдеться у повідомленні глави Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ України також підтвердили, що внаслідок атаки РФ по Запоріжжю загинули дві людини.

Також ми писали, що сьогодні під атакою, зокрема, дронів, опинився Києві. Внаслідок атаки загорівся житловий будинок. Рятувальники локалізували пожежу та евакуювали людей.