Онкологія прогресує: рак експрезидента США Байдена поширився на кістки

Експрезидент США Джо Байден. Фото: Facebook.com/joebiden

Олександр Шорохов Редактор

Стан здоров'я колишнього глави Білого дому Джо Байдена суттєво погіршився через стрімке прогресування онкологічного захворювання. Син американського політика розповів про виклики та фізичні страждання, з якими щодня стикається Джо Байден. Попри серйозні ускладнення та виснажливі процедури, експрезидент намагається зберігати активність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Хвороба експрезидента

Онкологія 82-річного американського політика перейшла у значно важчу стадію, оскільки новоутворення поширилося на внутрішні органи.

"Рак поширився, дав метастази в кістки й далі. Це дуже боляче. І це в багатьох відношеннях сильно послаблює його. Але він все ще на ногах, він все ще займається своїми справами. І він так вірить у цю країну", — розкрив Хантер Байден.

Агресивну форму онкологічного захворювання простати американські лікарі виявили у експрезидента навесні 2025 року, після чого призначили курс гормональної та променевої терапії.

Сім'я продовжує підтримувати свого лідера у цей важкий період, вважаючи його головним центром та надійною опорою для всіх поколінь династії.

Як писали Новини.LIVE раніше, діючий очільник США Дональд Трамп відмовив Україні у постачанні ракет до комплексів Patriot. Він мотивував це тим, що колишній президент США Джо Байден нібито "роздав" Україні багато унікального озброєння на 300 млрд доларів.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп заявив, що всі документи, які були підписані "авторучкою" колишнього президента Джо Байдена, є недійсними. Трамп наголосив, що будь-які "помилування", "пом'якшення покарання" або інші юридичний документи повністю та остаточно анульовані та не мають юридичної сили.