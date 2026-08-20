Олексій Кущ: взимку в Україні можуть виникнути проблеми з газопостачанням

Експерт Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Олександр Шорохов Редактор

Взимку в Україні можуть виникнути серйозні проблеми з газопостачанням через постійні російські атаки на паливну інфраструктуру. Фінансовий аналітик Олексій Кущ попередив, що руйнування сховищ та об'єктів видобутку створюють набагато більші ризики для країни, ніж дефіцит грошей перед початком холодів. Економіст не виключає, що за найгіршого сценарію блакитне паливо населенню доведеться подавати за спеціальними обмеженнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ексклюзивну заяву економічного експерта Олексія Куща в ефірі проєкту "Світ на зламі".

Руйнування газотранспортної системи

Російська армія свідомо обирає своїми цілями стратегічні об'єкти енергетичного комплексу, щоб повністю зірвати опалювальний сезон.

Ситуація ускладнюється тим, що ключові промислові зони з викачування палива перебувають під постійним вогнем через близькість до лінії фронту. Йдеться про значну частину українських родовищ, що розташовані у Полтавській, Харківській та Сумській областях, які наближені до кордону з РФ.

"Через оці масштабні удари по газовій інфраструктурі, накопичення оцих системних пошкоджень збільшується. І відповідно цієї зими, в принципі, можуть бути проблеми не тільки з електропостачанням, а з газопостачанням. І вже тут лунають навіть фрази про те, що і газ можуть подавати за графіком за певних умов. Тому що росіяни ж, вони б'ють не тільки по газовій інфраструктурі, вони б'ють по сховищах, і вони б'ють по місцях видобутку газу", — розповів Олексій Кущ.

Саме тому ризики для газової системи можуть бути значно більшими, ніж потреба в додаткових 650 млн євро напередодні опалювального сезону.

Як писали Новини.LIVE раніше, за словами Олексія Куща, блокада українських портів щодня коштує нашій державі 70 млн доларів та впливає на курс гривні. Проте валютні гранти поки що дозволяють більш-менш мінімізувати негативні наслідки дій ворога.

Також Олексій Кущ зазначав, що в Україні фіксується логістична криза, спричинена російськими ударами по залізниці. Внаслідок атаки нищаться локомотиви, ремонтні бази та інші критично важливі об’єкти залізничної системи.