Окупанти повторно здаються в полон після обміну: у Коордштабі назвали кількість

Росіяни в полоні. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

В Україні вже перебувають 20 російських військовослужбовців, які повторно здалися в полон після обміну. Це свідчить про те, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Окупанти здаються в полон після обміну

У Координаційному штабі зазначили, що після повернення до Росії багатьох звільнених військовополонених знову відправляють на фронт без права відмови. Через це частина з них свідомо обирає повторну здачу в український полон замість участі в бойових діях.

Також у відомстві наголосили, що цьому сприяє робота інформаційних проєктів "Хочу жить" та "Хочу найти", які розповідають російським військовим і їхнім родинам про реальні умови перебування в українському полоні, права військовополонених та можливість зберегти життя.

За словами представників штабу, дедалі більше російських військових розуміють, що умови утримання в Україні суттєво відрізняються від тієї інформації, яку поширює російська пропаганда.

"Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських Захисників з російської неволі. Коли російські окупанти обирають полон замість загибелі, це означає більше шансів для наших людей повернутися додому", — зазначив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Дмитро Лубінець пояснив, як РФ перешкоджає поверненню полонених. За його словами, Москва використовує тему обмінів для інформаційного тиску на родини українських захисників.

Також він повідомив, що понад 16 тисяч цивільних українців можуть перебувати полоні РФ. Ворог постійно порушує норми міжнародного права.