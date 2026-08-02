Очільники урядів України та Польщі провели телефонну розмову: що обговорили

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У суботу, 1 серпня, прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів телефону розмову із прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Політики говорили про спільні інфраструктурні проєкти. Також приділили увагу економічній співпраці.

Про це з посиланням на очільника українського уряду передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Сергій Корецького

Телефонна розмова прем'єр-міністрів України та Польщі

Очільники урядів домовилися, що шукатимуть рішення для організації прикордонного контролю, щоб зробити його більш швидким і зручним для людей і бізнесу.

Сергій Корецький запропонував Василю Тофану відновити роботу Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Також він запросив молдовського прем'єр-міністра відвідати Україну.

"Наші країни мають спільну мету — членство в ЄС, і ми рухатимемося до неї разом", — наголосив очільник українського уряду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького повідомляв, що в Україні перевірять укриття. Звернуть увагу на утримання бомбосховищ та доступність цих місць для людей. Усі укриття мають бути відкритими не лише під час тривог, а тоді, коли заздалегідь відомо про загрозу.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника уряду писав, що Україна отримала 3,47 мільярда євро траншу від ЄС. Ці кошти допоможуть забезпечити безперервне постачання необхідного озброєння та закрити критичні потреби військових на передовій. Виділити ще один пакет допомоги західні партнери планують найближчим часом.