Очікується магнітна буря рівня G1: попередження для метеозалежних

Чоловік тримаєть за голову через біль, планета. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У середу, 22 липня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Синоптики космічної погоди прогнозують помірну геомагнітну активність. Метеозалежним людям і людям похилого віку радять уважніше стежити за самопочуттям.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 22 липня

У середу, 22 липня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Вона може спричинити незначні збої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на навігацію та маршрути міграції птахів і тварин.

За останню добу сонячна активність залишалася низькою. Фахівці зафіксували вісім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю, а також три спалахи класу М. Найпотужнішим із них став спалах М3,4.

За прогнозом, протягом середи геомагнітне поле перебуватиме на помірному рівні. Водночас зберігається невелика ймовірність виникнення нових сонячних спалахів М-класу.

Сонячна активність на 22 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 50.

Прогноз магнітних бур з 22 до 24 липня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Наукові дослідження не підтверджують, що магнітні бурі однаково впливають на всіх людей. Водночас частина людей, особливо метеочутливі, люди похилого віку та пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, можуть відзначати погіршення самопочуття в періоди підвищеної геомагнітної активності.

Найчастіше люди скаржаться на:

головний біль;

запаморочення;

підвищену втому;

сонливість або безсоння;

дратівливість;

коливання артеріального тиску;

загальну слабкість.

Лікарі рекомендують у дні підвищеної геомагнітної активності дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, уникати надмірних фізичних навантажень і стресу. Людям із хронічними захворюваннями, насамперед серцево-судинними, радять контролювати артеріальний тиск, не пропускати прийом призначених лікарем препаратів і звертатися по медичну допомогу у разі погіршення самопочуття.

Новини.LIVE інформували, що у липні 2026 року прогнозують кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, зокрема дві найпотужніші магнітні бурі. За попередніми даними, найбільш неспокійними 29–31 липня, коли можливе погіршення самопочуття у метеочутливих людей. Водночас упродовж місяця очікуються й кілька періодів помірних геомагнітних збурень.

Новини.LIVE також писали, що у липні в Україні переважатиме тепла та спекотна погода з температурою до +33 °C. Водночас протягом місяця атмосферні фронти періодично приноситимуть короткочасні дощі та грози. Найвищі температури прогнозують для південних і східних областей, тоді як у решті регіонів спека буде дещо слабшою.