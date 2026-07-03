Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина

Постраждала жінка. Фото: Запорізька ОВА

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Запоріжжі внаслідок російських атак зростає кількість постраждалих. У місті зафіксовано поранених серед цивільних, зокрема дитину, а також загиблих.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

У місті зросла кількість поранених

За інформацією ОВА, внаслідок ворожих обстрілів, які сталися на різних локаціях Запоріжжя, загалом поранення отримали 7 людей. Серед них — 11-річна дитина.

Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу, усі поранені перебувають під наглядом лікарів. Стан постраждалих уточнюється.

Надання допомоги постраждалому. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Є загиблі серед цивільних

На жаль, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Інформація щодо особистостей загиблих та обставин їх смерті наразі уточнюється.

У місті продовжують фіксувати наслідки обстрілів. Влада та відповідні служби працюють на місцях влучань, ліквідовуючи наслідки російської атаки та надаючи допомогу постраждалим.

Заява Івана Федорова. Фото: Іван Федоров/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 2 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у будівлю спортивного комплексу з басейном, де на момент удару перебували люди.

Новини.LIVE також писали, що вдень 2 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок удару було уражено термінал "Нової пошти" у місті.