Обстріл Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед постраждалих дитина
У Запоріжжі внаслідок російських атак зростає кількість постраждалих. У місті зафіксовано поранених серед цивільних, зокрема дитину, а також загиблих.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
У місті зросла кількість поранених
За інформацією ОВА, внаслідок ворожих обстрілів, які сталися на різних локаціях Запоріжжя, загалом поранення отримали 7 людей. Серед них — 11-річна дитина.
Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу, усі поранені перебувають під наглядом лікарів. Стан постраждалих уточнюється.
Є загиблі серед цивільних
На жаль, внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Інформація щодо особистостей загиблих та обставин їх смерті наразі уточнюється.
У місті продовжують фіксувати наслідки обстрілів. Влада та відповідні служби працюють на місцях влучань, ліквідовуючи наслідки російської атаки та надаючи допомогу постраждалим.
Новини.LIVE інформували, що 2 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у будівлю спортивного комплексу з басейном, де на момент удару перебували люди.
Новини.LIVE також писали, що вдень 2 липня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок удару було уражено термінал "Нової пошти" у місті.
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