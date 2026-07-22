NYT: Трамп хоче, щоб новим генсеком ООН став президент FIFA
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб наступним генеральним секретарем ООН став президент ФІФА Джанні Інфантіно. Обрання нового генсека очікується наприкінці цього року; він має замінити Антоніу Гуттеріша, який йде у відставку.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Post.
Що відомо про бажання Трампа щодо президента ФІФА
За словами джерела, наближеного до лідера США, Трамп вважає, що Інфантіно "користується повагою в усьому світі і визнає, що він має особливу здатність об’єднувати людей".
NYP пише, що для того, щоб Інфантіно обійняв цю посаду, він повинен заручитися підтримкою Ради безпеки, яка складається з 15 членів. Причому 5 із них мають право вето. Але це ще не все, оскільки після цього Інфантіно повинен буде отримати схвалення Генеральної Асамблеї.
Водночас незрозуміло, чи хоче сам Інфантіно обійняти цю посаду і в якій мірі Трамп обговорював з ним це питання.
Однак президент США, як пише видання, бачить реальну можливість просування Інфантіно серед семи «невдалих» кандидатів, яких один з інсайдерів охарактеризував як "слабких".
До числа найвідоміших претендентів належать дві особи:
- колишня президентка Чилі Мішель Бачелет, яка може зіткнутися з опором з боку США;
- голова МАГАТЕ Рафаель Гросс, який може зіткнутися з побоюваннями з боку Великої Британії щодо спірних Фолклендських островів.
Підсумовуючи, ЗМІ пишуть, що призначення Інфантіно може поліпшити відносини Трампа з ООН.
Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп став гостем фінального матчу чемпіонату світу з футболу FIFA, що відбувся в Нью-Йорку. Тоді на полі зійшлися збірні Іспанії та Аргентини, і чемпіоном за підсумками стала Іспанія.
Також ми писали, що Трамп хоче, щоб наступний чемпіонат FIFA знову відбувся у США, але вже без Канади та Мексики як країн-господарок.
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