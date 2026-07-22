NYT: Трамп хоче, щоб новим генсеком ООН став президент FIFA

Дональд Трамп і Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб наступним генеральним секретарем ООН став президент ФІФА Джанні Інфантіно. Обрання нового генсека очікується наприкінці цього року; він має замінити Антоніу Гуттеріша, який йде у відставку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Post.

Що відомо про бажання Трампа щодо президента ФІФА

За словами джерела, наближеного до лідера США, Трамп вважає, що Інфантіно "користується повагою в усьому світі і визнає, що він має особливу здатність об’єднувати людей".

NYP пише, що для того, щоб Інфантіно обійняв цю посаду, він повинен заручитися підтримкою Ради безпеки, яка складається з 15 членів. Причому 5 із них мають право вето. Але це ще не все, оскільки після цього Інфантіно повинен буде отримати схвалення Генеральної Асамблеї.

Водночас незрозуміло, чи хоче сам Інфантіно обійняти цю посаду і в якій мірі Трамп обговорював з ним це питання.

Однак президент США, як пише видання, бачить реальну можливість просування Інфантіно серед семи «невдалих» кандидатів, яких один з інсайдерів охарактеризував як "слабких".

До числа найвідоміших претендентів належать дві особи:

колишня президентка Чилі Мішель Бачелет, яка може зіткнутися з опором з боку США;

голова МАГАТЕ Рафаель Гросс, який може зіткнутися з побоюваннями з боку Великої Британії щодо спірних Фолклендських островів.

Підсумовуючи, ЗМІ пишуть, що призначення Інфантіно може поліпшити відносини Трампа з ООН.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп став гостем фінального матчу чемпіонату світу з футболу FIFA, що відбувся в Нью-Йорку. Тоді на полі зійшлися збірні Іспанії та Аргентини, і чемпіоном за підсумками стала Іспанія.

Також ми писали, що Трамп хоче, щоб наступний чемпіонат FIFA знову відбувся у США, але вже без Канади та Мексики як країн-господарок.