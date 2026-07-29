NYT: Іран розглядав ракетний удар по Україні

Аббас Арагчі. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Інцидент із вантажним судном у Каспійському морі міг призвести до загострення між Україною та Іраном. За даними посадовців, Тегеран розглядав можливість завдати удару по одному з українських морських портів у відповідь на атаку, однак дипломатичні зусилля наразі допомогли знизити напруженість між сторонами.

Про це пише NYT, передає Новини.LIVE.

Іран міг відповісти ударом по Україні

За даними джерел, після інциденту з іранським судном Тегеран розглядав різні варіанти відповіді, зокрема можливий ракетний удар по Україні.

Частина чиновників припускала, що Іран міг би здійснити символічну атаку із застосуванням балістичної ракети з невеликою бойовою частиною. Інші співрозмовники зазначали, що ймовірною ціллю могли стати один із чорноморських портів України.

Будь-який удар з боку Ірану міг би призвести до серйозної ескалації, враховуючи напруженість між країнами через військову співпрацю Тегерана з Москвою.

Раніше Іран заявив, що українська атака на його вантажне судно не може залишитися без відповіді. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав інцидент порушенням міжнародного права та заявив про необхідність реакції.

Україна та Іран намагаються знизити напруженість

Після дипломатичних контактів ситуація почала стабілізуватися. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Аббасом Арагчі.

За словами іранського дипломата, українська сторона назвала інцидент із судном ненавмисним. Водночас Тегеран заявив, що очікує компенсації за завдані збитки.

Також Арагчі обговорив шляхи зниження напруженості з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас.

Аналітики зазначають, що в Ірані існують різні погляди щодо можливої відповіді Україні. Частина політичних діячів виступає за удар у відповідь, тоді як інші закликають уникати відкриття нового фронту.

За словами аналітика Мехді Рахматі, конфлікт з Україною може створити додаткові ризики для Ірану, оскільки Київ має значний бойовий досвід та підтримку західних партнерів.

Водночас залишається невідомим, чи вдасться остаточно уникнути подальшої ескалації між країнами.

Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час бесіди іранська сторона повідомила, що Київ запевнив Тегеран у ненавмисності атаки на іранське судно та відсутності намірів посилювати напруженість.

Новини.LIVE інформували, що ввечері 28 липня о 17:45 Іран здійснив запуск балістичних ракет по американській військовій базі в Йорданії. Це стало першим ударом після того, як минулого тижня сторони призупинили взаємні атаки, що поставило під загрозу подальший дипломатичний діалог між країнами.