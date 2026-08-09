Німеччина з 2022 року вислала близько 400 росіян: понад 80 були дипломатами

Йоганн Вадефуль. Фото ілюстративне: Reuters.

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Німеччина від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вислала з країни близько 400 громадян РФ. Серед них — понад 80 російських дипломатів, більшість із яких, за даними німецької влади, були співробітниками спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям.

Про це пише Bild із посиланням на дані МЗС та МВС Німеччини, інформує Новини.LIVE.

Російських дипломатів пов’язували з розвідкою

У німецькому МЗС заявили, що після початку повномасштабної війни чисельність співробітників російського посольства в Берліні суттєво скоротилася. Влада Німеччини розглядала висланих дипломатів як осіб, пов’язаних із розвідувальною діяльністю.

За даними Bild, останню висилку російського дипломата Німеччина здійснила у січні 2026 року. Тоді персоною нон грата оголосили заступника військового аташе посольства РФ у Берліні.

Після Бучі Німеччина вислала 40 дипломатів

Значне скорочення російського дипломатичного корпусу відбулося після звільнення Бучі на Київщині у квітні 2022 року. Тоді Німеччина вислала 40 російських дипломатів.

Окрім дипломатів, від початку повномасштабної війни з Німеччини депортували ще 313 громадян Росії. Таким чином, загальна кількість висланих або депортованих росіян становить близько 400 осіб.

У Bild зазначають, що російське посольство в Берліні німецькі служби розглядають як один із центрів російської розвідувальної діяльності та впливу в країні.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле біля українського вантажного літака "Антонов" виявили безпілотник із детонатором. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили, а поліція почала розслідування за версією можливої диверсії.

Також Новини.LIVE писали, що згодом у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини спростували інформацію про перебування дрона безпосередньо поруч з українським літаком. У німецькій владі також заявили, що борт був порожнім і не перевозив зброю чи боєприпаси для України.