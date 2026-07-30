Атака РФ 30 липня: ППО збила 320 ракет і дронів над Україною

Мобільна вогнева группа ППО. Фото: Угруповання Об'єднаних сил/Facebook

У ніч проти 30 липня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. Сили ППО знищили або придушили 320 повітряних цілей, серед яких 55 ракет і 265 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Україну понад 350 засобами повітряного нападу

У ніч на 30 липня, починаючи з 18:00 29 липня, російські війська завдали масштабного удару по території України. Ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основними напрямками атаки стали Київщина та Львівщина. Також під ударом опинилися Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області.

За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 358 засобів повітряного нападу:

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74 ракети різних типів;

284 ударні та імітаційні безпілотники.

Росія застосувала, зокрема, протикорабельні ракети "Циркон/Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400, KN-23, а також крилаті ракети Х-101 і "Калібр".

Крім того, ворог атакував Україну 284 безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами.

ППО знищила більшість повітряних цілей

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона знищила або придушила 320 цілей:

1 балістичну ракету;

54 крилаті ракети Х-101/"Калібр";

265 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних дронів у 20 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще у 13 місцях.

У Повітряних силах зазначили, що інформація щодо частини ракет уточнюється.

Інформація про збиті/подавлені цілі. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові продемонстрували високий рівень професіоналізму під час відбиття атаки РФ в ніч на 30 липня. За його словами, бойова авіація та мобільні вогневі групи допомогли знищити значну кількість крилатих ракет в умовах обмежених запасів засобів ППО.

Також Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський закликав США терміново посилити українську протиповітряну оборону перед зимовим періодом. Глава держави попросив надати 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб захистити критичну інфраструктуру та уникнути гуманітарних наслідків.