Нічна атака дронів: Сили оборони не збили повністю всі цілі

Пошук дронів. Фото ілюстративне: Армія.Inform

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Силам оборони України вдалося знешкодити 114 дронів різних типів, якими російська армія атакувала північні, південні та східні регіони держави починаючи з вечора 6 серпня. Попри роботу авіації, РЕБ та мобільних вогневих груп, у 15 локаціях зафіксовано влучання ударних дронів.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росія запустила дрони по Україні 7 серпня

Для цієї повітряної хвилі російські війська залучили загалом 147 дронів. Серед випущених БпЛА зафіксували як ударні безпілотники типів "Shahed" (зокрема їхні реактивні модифікації), "Гербера" та "Італмас", так і фальш-цілі "Пародія", призначені для виснаження системи протиповітряної оборони.

Запуск засобів ураження відбувався одразу з кількох напрямків: із російських міст Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій у Донецьку та Гвардійському в АР Крим.

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми підрахунками, опублікованими станом на 08:30, оборонцям удалося збити або знешкодити засобами РЕБ 114 ворожих БпЛА різного призначення у східних, південних та північних областях країни.

Разом із тим, унаслідок ворожого удару 29 безпілотників влучили по 15 різних локаціях, а в 4 місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере щодо зміцнення української протиповітряної оборони та захисту від російських повітряних атак. Норвезька сторона підтвердила готовність підтримувати Україну.

Окрім цього, Україна продовжує розвивати власні спроможності у сфері балістичного озброєння та бере участь у створенні європейської антибалістичної системи FREYJA.

Паралельно українська влада працює над збільшенням запасів ракет для систем протиповітряного захисту, насамперед перехоплювачів для боротьби з балістичними загрозами. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, яка наразі склалася ситуація та чому дістати нові запаси ракет стало вкрай важко.