Нестерпна спека не відступає: Укргідрометцентр назвав, де завтра +35 °C
Погода в Україні завтра, 27 червня, очікується з невеликою хмарністю. Упродовж доби буде спекотно. Зокрема, подекуди температура повітря підвищиться до +35 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 27 червня
Невеликий короткочасний дощ можливий лише на північному сході вдень. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +13...+18 °C, на півдні та Закарпатті до +21 °C. Вдень очікується +25...+30 °C, на заході +29...+34 °C, на Закарпатті місцями спека до +35 °C.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, погода в Україні 27 червня буде спекотною, оскільки подекуди очікується до +35 °C. Згодом спека посилиться, а зниження температури варто чекати приблизно з 2 липня.
А в Укргідрометцентрі попереджали, що найближчими днями в Україні пануватиме сильна спека до +40 °C. Причиною є гаряче повітря, що надходитиме з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи.
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