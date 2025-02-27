Неповнолітні допомагали військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати в Угорщину

Неповнолітні супроводжували ухилянтів в Угорщину — ДПСУ
Двоє неповнолітніх супроводжували в Угорщину трьох військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України.
Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Чоловіки намагалися незаконно виїхати до Угорщини
Учора, 26 лютого, на Закарпатті прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону зупинили на кордоні з Угорщиною п’ятьох чоловіків, троє з яких намагалися незаконно виїхати за межі України.
Зазначається, що всі затримані є мешканцями Закарпаття. Двоє із них — неповнолітні. За даними Держприкордонслужби, юнаки за гроші, які їм пообіцяли заплатити невідомі особи, планували допомогти незаконно перетнути кордон чоловікам мобілізаційного віку, яких вони супроводжували.
За допомогу у незаконному перетині кордону порушники повинні були заплатити переправникам від 5 до 8 тисяч доларів.
Однак, українські прикордонники виявили зловмисників шляхом дистанційного моніторингу ділянки відповідальності. Затримати порушників вдалось з допомогою службового собаки.
Наразі триває встановлення кола осіб причетних до організації незаконного перетину кордону. Водночас стосовно затриманих склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.
Нагадаємо, що з 3 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово зупиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців та журналістів.
Крім того, уряд вніс зміни в Правила перетину державного кордону для окремих категорій громадян України. Мовиться про чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі.
Читайте Новини.LIVE!