Неповнолітні допомагали військовозобов'язаним чоловікам незаконно виїхати в Угорщину

Затримання чоловіків, які незаконно хотіли виїхати за кордон. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ.

Двоє неповнолітніх супроводжували в Угорщину трьох військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України.

Про це інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Учора, 26 лютого, на Закарпатті прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону зупинили на кордоні з Угорщиною п’ятьох чоловіків, троє з яких намагалися незаконно виїхати за межі України.

Зазначається, що всі затримані є мешканцями Закарпаття. Двоє із них — неповнолітні. За даними Держприкордонслужби, юнаки за гроші, які їм пообіцяли заплатити невідомі особи, планували допомогти незаконно перетнути кордон чоловікам мобілізаційного віку, яких вони супроводжували.

За допомогу у незаконному перетині кордону порушники повинні були заплатити переправникам від 5 до 8 тисяч доларів.

Однак, українські прикордонники виявили зловмисників шляхом дистанційного моніторингу ділянки відповідальності. Затримати порушників вдалось з допомогою службового собаки.

Наразі триває встановлення кола осіб причетних до організації незаконного перетину кордону. Водночас стосовно затриманих склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.

Затримання чоловіків, що хотіли незаконно виїхати з України. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що з 3 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово зупиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців та журналістів.

Крім того, уряд вніс зміни в Правила перетину державного кордону для окремих категорій громадян України. Мовиться про чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі.