Виїзд за кордон для чоловіків — водії, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах

Працівник ДПСУ. Фото: Державна прикордонна служба

Уряд вніс зміни в Правила перетину державного кордону для окремих категорій громадян України. Йдеться про чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у четвер, 27 лютого.

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У ДПСУ зазначили, що з 27 лютого чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.

"Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах", — йдеться у повідомленні.

Раніше рішення про виїзд цієї категорії чоловіків ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.

Повідомлення ДПСУ у Facebook

Також ми писали, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово призупинило видачу листів підтримки для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців і журналістів. А закордонні відрядження посадовців Київради тепер будуть ретельно перевіряти.