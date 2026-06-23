Браковані міни для ЗСУ: ДБР викрило несплату 21 млн грн податків

Слідчі дії. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило постачання бракованих мін для української армії. Цього разу кеерівник приватного оборонного підприємства отримав підозру за ухилення від сплати понад 21,3 мільйона гривень податків. Ще троє працівників митниці відповідатимуть за сприяння цій схемі через службову недбалість.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення ДБР.

Приватне підприємство постачало ЗСУ браковані міни і не платило податки

Слідчі ДБР розкрили, що очільник приватної компанії, яка виготовляла вибухові пристрої для Сил оборони, розробив схему для ухилення від сплати податку на додану вартість. Під час ввезення з-за кордону компонентів для виготовлення вибухових речовин комерсант надавав митниці підроблені документи.

Папери містили неправдиву інформацію про реальні характеристики товару. Завдяки цьому він зміг повністю уникнути сплати обов'язкових митних платежів і завдав цим держбюджету збитків на понад 21,3 мільйона гривень.

Слідчі дії у підозрюваних. Фото: ДБР

Наразі директору підприємства офіційно повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, яка стосується ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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Водночас запитання виникли й до представників митниці. Підозри за статтею про службову недбалість із тяжкими наслідками (частина 2 статті 367 КК України) отримали троє митників. Слідство стверджує, що вони не забезпечили належного контролю під час оформлення імпортної продукції та дозволили завезти її без необхідних платежів. Слідчі вже готують відповідні клопотання до суду для обрання усім фігурантам запобіжних заходів.

В ДБР зазначили, що на початку 2026 року Державне бюро розслідувань ліквідувало злочинну організацію, яка привласнила майже 3 мільярди гривень, виділених на закупівлю озброєння для ЗСУ. Йдеться про постачання неякісних протитанкових та протипіхотних мін.

Як писали раніше Новини.LIVE, нещодавно, 5 червня, відбулася спецоперація Нацполіції "Ескулап", яка викрила масштабне приховування статків представниками медичних комісій у більшості українських міст. Слідчі зафіксували елітні активи на суму понад 200 мільйонів гривень, які посадовці ВЛК записували на родичів, щоб легалізувати доходи від незаконного звільнення призовників від служби.

Також кілька днів тому Державне бюро розслідувань відкрило провадження через надзвичайну подію в Закарпатській області. З 16 червня ДБР вивчає обставини загибелі 29-річного громадянина, чиє серце зупинилося після перебування під вартою в ТЦК та СП.