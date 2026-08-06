Не маю морального права займатися іншою справою: Федоров про повернення в МО

Михайло Федоров. Фото: кадр із відео

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не планує залишати державну службу чи переходити в бізнес, поки в Україні триває повномасштабна війна. За його словами, він отримував різні пропозиції після звільнення з Міністерства оборони, зокрема й від представників інших країн.

Про це він розповів в інтерв'ю волонтеру та колишньому раднику міністра оборони Сергію Стерненку, передає Новини.LIVE.

Як Федоров оцінив акції протесту

Наразі Федоров не розглядає можливість займатися іншою діяльністю, оскільки вважає своїм обов'язком і надалі працювати в оборонній сфері.

"У мене немає жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами... Так, пропозиції є, але немає жодного морального права чимось займатися зараз іншим", — наголосив Федоров.

Він також прокоментував протести, під час яких згадували його ім'я. За словами ексміністра, він свідомо не бере участі в акціях, адже його поява могла б бути сприйнята як політичний крок, тоді як люди виходять на підтримку реформ, а не окремих посадовців.

Водночас Федоров позитивно оцінив сам факт проведення протестів.

"Протести — це для мене сигнал, що росіянам не вдалося взяти в полон нашу демократію. Люди активні, люди хочуть розвитку, реформ, змін", — сказав він.

Окремо ексміністр звернув увагу на ситуацію з керівництвом Міністерства оборони. Він зазначив, що зараз відомство очолює виконувач обов'язків, який має обмежені повноваження, зокрема не може голосувати на засіданнях Кабінету Міністрів.

На його думку, після завершення парламентських канікул Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити рішення про призначення повноцінного міністра оборони, адже це важливо для взаємодії з міжнародними партнерами та ухвалення ключових рішень у сфері оборони.

Михайло Федоров також повідомив, що після зміни керівництва особисто передав новому очільнику Міноборони Євгену Хмарі детальний план розвитку оборонного напряму. За його словами, документ охоплює ключові проєкти, виробництво озброєння, закупівлі, фінансування та розвиток оборонної промисловості.

"Це перше, що я зробив. Я показав йому особисто, щоб з емоцією, з душею все детально розказати, пояснив логіку, як ця логіка потім плану війни декомпозується на закупівлі, декомпозується на розробки".

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не виключає політичних мотивів свого звільнення. За його словами, однією з можливих причин могли стати реформи у сфері оборонних закупівель, які, на його думку, зачепили інтереси впливових груп і призвели до масштабного тиску на нього та його команду.

Як повідомляли Новини.LIVE, Михайло Федоров неодноразово заявляв, що не планує залишати сферу оборони чи переходити в бізнес під час війни. Він наголошував, що має намір і надалі працювати над реформами у секторі безпеки та оборони України.