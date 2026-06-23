Українці стали важливою частиною економіки Польщі

Українські біженці в ПольщІ. Фото: Фото: inpoland.net.pl

Українці, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, суттєво вплинули на економіку країни. Вони активно інтегрувалися в ринок праці.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна, передає Новини.LIVE.

Українці активно розвивають бізнес і сферу послуг у Польщі

За її словами, українці не лише працевлаштовуються, а й активно розвивають власний бізнес у Польщі.

"За три роки українці зареєстрували понад 13 тисяч компаній, і це становить 6% від усіх нових бізнесів у Польщі. Ми справді пишаємося нашими людьми, тому що вони роблять свою справу, рухаються вперед і не бояться пробувати себе в бізнесі", — зазначила Южаніна.

Вона також підкреслила високий рівень зайнятості серед українців, які перебувають у Польщі.

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"За підсумками 2025 року майже 73% українців, які перебувають у Польщі, вже працюють. Це працевлаштовані, і це величезний результат", — сказала депутатка.

Южаніна додала, що українці активно впливають і на розвиток сфери послуг, зокрема відкривають заклади, сервісні центри та бізнеси різного типу, а також беруть участь у будівельній галузі.

"Наші проявили себе у багатьох сферах — від салонів і кав’ярень до будівництва. Якби не українські будівельники, той бум, який відбувся у Польщі на початку повномасштабної війни, був би неможливий", — додала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, економіст Олег Пендзин заявив, що нинішнє загострення у відносинах між Україною та Польщею має переважно політичний і тимчасовий характер. Водночас, за його словами, українська логістика вже зазнає втрат через двомісячне блокування вантажівок "Укрпошти" на кордоні, однак стратегічні економічні інтереси та участь у майбутній відбудові України стримуватимуть Польщу від розриву співпраці з Києвом.

Також Новини.LIVE писали, що вантажівки "Укрпошти" змушені повертатися назад з території Польщі через проблеми з митним оформленням на польській стороні. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що на українській ділянці кордону транспорт проходить усі необхідні процедури без ускладнень.