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Головна Новини дня Нардепка розповіла, як українці підсилюють економіку Польщі

Нардепка розповіла, як українці підсилюють економіку Польщі

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 23:26
Українці стали важливою частиною економіки Польщі
Українські біженці в ПольщІ. Фото: Фото: inpoland.net.pl

Українці, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, суттєво вплинули на економіку країни. Вони активно інтегрувалися в ринок праці.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна, передає Новини.LIVE.

Українці активно розвивають бізнес і сферу послуг у Польщі

За її словами, українці не лише працевлаштовуються, а й активно розвивають власний бізнес у Польщі.

"За три роки українці зареєстрували понад 13 тисяч компаній, і це становить 6% від усіх нових бізнесів у Польщі. Ми справді пишаємося нашими людьми, тому що вони роблять свою справу, рухаються вперед і не бояться пробувати себе в бізнесі", — зазначила Южаніна.

Вона також підкреслила високий рівень зайнятості серед українців, які перебувають у Польщі.

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"За підсумками 2025 року майже 73% українців, які перебувають у Польщі, вже працюють. Це працевлаштовані, і це величезний результат", — сказала депутатка.

Южаніна додала, що українці активно впливають і на розвиток сфери послуг, зокрема відкривають заклади, сервісні центри та бізнеси різного типу, а також беруть участь у будівельній галузі.

"Наші проявили себе у багатьох сферах — від салонів і кав’ярень до будівництва. Якби не українські будівельники, той бум, який відбувся у Польщі на початку повномасштабної війни, був би неможливий", — додала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, економіст Олег Пендзин заявив, що нинішнє загострення у відносинах між Україною та Польщею має переважно політичний і тимчасовий характер. Водночас, за його словами, українська логістика вже зазнає втрат через двомісячне блокування вантажівок "Укрпошти" на кордоні, однак стратегічні економічні інтереси та участь у майбутній відбудові України стримуватимуть Польщу від розриву співпраці з Києвом.

Також Новини.LIVE писали, що вантажівки "Укрпошти" змушені повертатися назад з території Польщі через проблеми з митним оформленням на польській стороні. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що на українській ділянці кордону транспорт проходить усі необхідні процедури без ускладнень.

Польща Ніна Южаніна ефір Новини.LIVE
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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