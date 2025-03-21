В яких умовах живуть ВПО в Україну

Нардеп Володимир Мороз. Фото: скриншот з ефіру Ранок.LIVE

Деякі внутрішньопереміщені особи досі живуть у спортзалах і покинутих гуртожитках. Причиною цього є те, що вони не можуть отримати допомогу.

Про це заявив народний депутат Володимир Мороз в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 березня.

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ВПО досі не можуть отримати належної допомоги

Телеведуча Ранок.LIVE зазначила, що в Україні ВПО можуть претендувати на отримання соціальної допомоги, і запитала, чи працює це на практиці. У відповідь нардеп сказав, що з огляду на його досвід спілкування з внутрішніми переселенцями, то не працює.

Він зазначив, що деякі ВПО досі живуть у спортзалах і покинутих гуртожитках, бо не можуть отримати допомогу. Володимир Мороз наголосив, що це стосується усієї України, а не певних областей.

Нардеп зауважив, що на словах ВПО мають право на соціальні гарантії, але отримати компенсацію за оренду часто неможливо, бо власники житла не хочуть укладати офіційні договори, щоб не платити податки.

"Не працює. Я буваю в громадах, куди переїхали наші переселенці, ВПО. Вчора працювала ТСК у Волинській області, в місті Луцьк, я підключався і слухав, що кажуть мої колеги, що кажуть люди. Я спілкуюся з людьми, які виїхали до Волині. Це жахіття. І я не кажу лише про Волинь, я кажу про всю Україну", — розповів нардеп.

За його словами, там, де живуть ВПО, немає належних умов. Мороз каже, що це якісь незрозумілі гуртожитки, спортзали та закидані гуртожитки.

Раніше ми повідомляли, що внутрішньо переміщені особи можуть подати заявки до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Йдеться також про українців, які раніше мали цей статус.

Нагадаємо, жителі Полтавської області можуть подати заявку на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.