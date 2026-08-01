Найближчими днями ціни на дизель можуть сягнути 100 грн за літр: експерт назвав причину

Авто на АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Вартість дизельного пального в Україні найближчими днями може зрости до 100 гривень за літр. Причиною цього є скорочення поставок через заблоковані порти та зростання гуртових цін, які вже перевищують роздрібні. Водночас бензин А-95, за прогнозом, дорожчатиме повільніше.

Про це в ефірі День.LIVE заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Через блокаду портів і дефіцит пального дизель може здорожчати

За словами експерта, ситуація на ринку дизельного пального залишається значно складнішою, ніж із бензином. Він пояснив, що через блокаду портів Україна втратила близько 20–25% постачань, а гуртові ціни вже перевищують роздрібні.

"Ми можемо найближчими днями дійти до позначки 100 гривень. Зараз це виглядає дуже ймовірно, особливо з огляду на те, що у нас закриті порти. Через них йшло додаткових 20–25% постачань", — сказав Шевчишин.

Аналітик зазначив, що наразі мережі АЗС фактично працюють без маржі, однак рано чи пізно будуть змушені підвищити ціни. За його словами, преміальні мережі можуть додати до вартості дизеля ще кілька гривень.

Водночас ситуація з бензином, на думку експерта, є більш стабільною.

"А-95, найімовірніше, залишиться нижче позначки 100 гривень. На преміальних АЗС його вартість може сягнути близько 92 гривень за літр", — зазначив він.

Шевчишин також попередив, що подорожчання дизеля особливо болісно вдарить по аграріях у період жнив, що згодом може позначитися і на вартості продуктів харчування.

Крім того, експерт закликав уряд тимчасово скасувати вимогу щодо обов'язкового додавання біоетанолу до бензину, адже це, за його словами, додатково збільшує ціну пального.

"Біоетанол коштує на 10–30 доларів дорожче при закупівлі. Це додає приблизно пів гривні або гривню до ціни. Хотілося б це тимчасово скасувати, поки ми перебуваємо в турбулентності цінової політики", — наголосив аналітик.

Нагадаємо, 12 липня Іран заявив про закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько п'ятої частини світових морських поставок нафти. Таке рішення викликало побоювання щодо перебоїв із постачанням сировини та можливого зростання світових цін на нафту і пальне.

Також The New York Times із посиланням на іранських та західних посадовців повідомила, що Іран розглядав можливість завдати символічного балістичного удару по одному з українських морських портів. За даними видання, після дипломатичних контактів між Києвом і Тегераном від цього сценарію відмовилися, що допомогло уникнути подальшої ескалації. Ці події стали одним із факторів, які посилили занепокоєння щодо безпеки морської логістики та стабільності світового нафтового ринку.