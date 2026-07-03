Надійний щит неба: Сирський привітав воїнів із днем Зенітних ракетних військ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/Олександр Сирський

Олександр Шорохов Редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців Зенітних ракетних військ Повітряних сил із їхнім професійним святом. Генерал наголосив, що з початком великої війни бойові розрахунки стали справжнім надійним щитом для українського неба. Вони щодня рятують тисячі життів цивільних громадян, відбиваючи цілодобові ворожі атаки балістики та дронів по містах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне привітання Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Успішна робота зенітників

Як зауважив Сирський, українські зенітники за лічені секунди виявляють та знищують будь-які повітряні цілі російських окупантов у різних регіонах країни. Наші бійці довели високу бойову майстерність, коли почали масово застосовувати сучасні західні комплекси разом із вітчизняними системами.

"Від початку повномасштабної російської агресії ви стали надійним щитом українського неба. Щодня і щоночі ваші бойові розрахунки відбивають атаки крилатих і балістичних ракет, ударних безпілотників та авіації, захищаючи наші міста й селища, інфраструктурні й виробничі об'єкти, мирних мешканців та наше військо", — заявив головком.

Вшанування пам'яті загиблих

Також Сирський висловив щиру вдячність усьому особовому складу військ, включаючи інженерів, техніків та фахівців забезпечення. Окремо генерал згадав воїнів-зенітників, які віддали життя у боях за незалежность держави.

"Схиляю голову перед пам'яттю воїнів-зенітників, які віддали життя за Україну. Їхній подвиг назавжди в історії нашої держави. Їхні побратими продовжать бойову роботу, щоб країна вистояла і перемогла у війні за Незалежність", — наголосив Сирський у своєму зверненні. Попри важкі умови, бойові розрахунки продовжують цілодобове чергування на позиціях задля повної перемоги над ворогом.

Раніше Новини.LIVE писали, що Сили оборони України успішно знищують потенціал російських окупаційних військ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що загальна активність штурмів росіян на фронті зменшилася на третину завдяки успішному проведенню масштабної далекобійної кампанії.

Також ми писали, що в Україні відбувається кардинальна зміна підходу до власної артилерії та ракетних сил, а головнокомандувач ЗСУ вже затвердив стратегічний документ. Згідно з цими планами, в Україні до 2030 року хочуть повністю позбутися залежності від закордонних постачань та старої радянської зброї.