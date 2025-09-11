Термінова новина

Сьогодні, 11 вересня, на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. Трагедія сталася близько 13:30.

Про це повідомляє пресслужба 39-ої бригади тактичної авіації.

Допис 39 бригади тактичної авіації. Фото: скриншот

Авіатроща на Запоріжжі — що відомо

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13:30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим — льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.", — йдеться в повідомленні.

Причини та обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, 23 серпня загинув український пілот, заступник командира ескадрильї, майор Сергій Бондарь, який повертався після виконання бойового завдання.

