На Сумщині за ухилення від призову чоловіку дали штраф у розстрочку

Військовий спілкується з чоловіками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

На Сумщині суд виніс вирок чоловікові, який після проходження ВЛК отримав бойову повістку, але не прийшов до збірного пункту. У суді він пояснив, що побоявся служити. Згодом чоловік усе ж пішов до війська і зараз служить водієм у Нацгвардії, тому замість ув'язнення йому призначили штраф.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вирок Ковпаківського районного суду Сум.

Не прийшов до ТЦК через страх

За даними слідства, у березні 2025 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони.

Підстав для відстрочки у нього не було. 8 березня чоловікові вручили бойову повістку та зобов'язали 10 березня прибути до збірного пункту для подальшого направлення у військову частину. Його також попередили про кримінальну відповідальність за неявку без поважної причини. Проте у призначений день чоловік не прийшов і про причини своєї відсутності не повідомив.

У суді він повністю визнав провину та пояснив свій вчинок просто — побоявся служити у ЗСУ. Водночас на момент розгляду справи обвинувачений уже проходив військову службу водієм в одній із частин Національної гвардії.

Яке покарання призначили

Суд визнав його винним в ухиленні від призову під час мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. При визначенні покарання врахували, що чоловік визнав провину, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Важливим стало й те, що після порушення кримінальної справи він усе ж почав проходити військову службу.

Також чоловік має малолітню дитину. У суді він розповів, що після початку служби почав погашати накопичений борг за аліментами, на що зараз спрямовують половину його доходу. Суд вирішив призначити м'якше покарання, ніж передбачене санкцією статті 336 КК України.

Чоловік має сплатити 25 500 гривень штрафу. Через складне матеріальне становище суд дозволив виплачувати його протягом року — по 2 125 гривень щомісяця.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Вінниччині судили чоловіка, який не з'явився за бойовою повісткою, хоча був визнаний придатним до військової служби. Згодом його все ж мобілізували, він служив у ЗСУ, а пізніше законно звільнився як батько трьох неповнолітніх дітей. Суд всеодно призначив покарання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що жителя Полтавської області судили за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав бойову повістку, але проігнорував вимогу щодо явки до військкомату. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності. Суд призначив йому покарання у вигляді кількох років позбавлення волі.