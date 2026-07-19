На Сумщині війська РФ зруйнували центр реабілітації для дітей з інвалідністю

Центр реабілітації для дітей з інвалідністю на Сумщині, який зруйнувала Росія. Фото: Олена Сущенко

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Російські війська зруйнували одне з відділень Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна разом із міжнародними партнерами допоможе відновити заклад і забезпечити його всім необхідним. Він наголосив, що удари по місцях, де проходять реабілітацію діти та люди з інвалідністю, не мають жодного виправдання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Андрій Сибіги у неділю, 19 липня.

Наслідки російського удару. Фото: Олена Сущенко

Сибіга відреагував на руйнування реабілітаційного центру на Сумщині

Андрій Сибіга розповів, що добре пам'ятає свій візит до Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. За його словами, працівники закладу з великою відданістю допомагали дітям і дорослим проходити реабілітацію, а сам центр називали своєю "маленькою Швейцарією".

Міністр зазначив, що після російського удару одне з відділень центру було зруйноване:

"Я добре пам'ятаю людей, які з гордістю показували нам Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Пам'ятаю їхню відданість своїй справі, турботу про дітей і дорослих, які проходять реабілітацію, та особливу любов до місця, яке вони самі називали своєю "маленькою Швейцарією". Сьогодні одне з відділень цього Центру лежить у руїнах після російського удару".

Наслідки атаки РФ на Центр реабілітації для дітей з інвалідністю на Сумщині. Фото: Олена Сущенко

Глава МЗС повідомив, що цей центр уже тривалий час перебуває під опікою його родини. Разом із дружиною Тетяною, яка очолює Асоціацію Подружжів Українських Дипломатів, вони підтримують заклад, перебувають у постійному контакті з його колективом і допомагають відповідно до актуальних потреб. Зокрема, нещодавно Асоціація передала для реабілітації дітей інтерактивну пісочницю.

За словами Сибіги, саме в цьому місці серед мальовничої природи дітям і дорослим допомагали відновлюватися, повертати віру у власні сили та рухатися вперед. Він наголосив, що Росія свідомо обирає мішенями такі цивільні об'єкти, не зважаючи ні на їхнє призначення, ні на людей, які там проходять реабілітацію.

Міністр також запевнив, що Україна й надалі підтримуватиме Сумщину та інші прикордонні регіони, які щодня потерпають від російських обстрілів. За його словами, разом із міжнародними партнерами держава працюватиме над відновленням зруйнованого центру, забезпеченням його всім необхідним та притягненням Росії до відповідальності за цей злочин.

"Ми й надалі будемо підтримувати Сумщину та інші прикордонні регіони, які щодня живуть під російськими обстрілами. Разом із міжнародними партнерами працюватимемо над тим, щоб відновити зруйноване, допомогти цьому Центру повернутися до повноцінної роботи та забезпечити його всім необхідним.

Росія вкотре продемонструвала, що для неї не існує жодних моральних меж. Коли мішенню стають місця, де проходять реабілітацію діти та люди з інвалідністю, світ не має права звикати до такого зла чи шукати йому виправдання. Ми ж зробимо все, щоб Росія заплатила за кожен свій злочин. І обов'язково допоможемо цьому Центру відновитися, щоб сюди знову повернулося життя", — підсумував Сибіга.

Скриншот повідомлення Сибіги/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська вранці 19 липня завдали по Сумах семи ударів керованими авіабомбами, влучивши по цивільній інфраструктурі міста. Унаслідок атаки загинув чоловік, тіло якого рятувальники деблокували з-під завалів будинку, ще троє людей дістали поранення та були госпіталізовані. Пошкоджень зазнали житловий сектор.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 17 липня російські війська скинули на Суми п'ять керованих авіабомб, уразивши цивільну інфраструктуру в різних районах міста. Два влучання зафіксували в центральній частині, де пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю та вибито сотні вікон у навколишніх будинках.