На Сонці сталася серія спалахів: чи будуть сьогодні магнітні бурі

Вплив сонячних спалахів на самопочуття людини. Фото: колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 23 червня, планету оминуть потужні магнітні бурі. Водночас після серії вчорашніх вибухів на Сонці, серед яких виділяється спалах М6,8, науковці не виключають ймовірності сонячного радіаційного шторму та локальних перебоїв у роботі радіозв'язку.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз магнітних бур на 23 червня

За даними спостережень, магнітосфера планети зберігатиме спокійний рівень, тому жодних суттєвих магнітних бур протягом цього дня не очікується. Експерти також зазначають, що загальна сонячна активність буде низькою, але зберігається ймовірність виникнення нових спалахів середньої потужності, які відносять до М-класу.

Прогноз магнітних бур з 23 по 26 червня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 23 червня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 19

За минулу добу на поверхні Сонця утворилися чотири викиди енергії різної інтенсивності. Прилади зафіксували один спалах категорії В та ще два вибухи класу С. Як пояснюють астрофізики, спалахи цих двох типів є надто слабкими, щоб бодай якось суттєво вплинути на процеси навколо Землі.

Однак увагу науковців привернув четвертий вибух, який кваліфікували як М6,8. Наслідком саме цього викиду енергії може стати виникнення сонячного радіаційного шторму.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Європу накрила рекордна аномальна сильна спека. Відомо про кілька смертельних випадків, серед яких є двоє дітей, що померли у Франції в розпеченому авто. Влада деяких європейських країн оголосила екстремальний рівень небезпеки та не справляється із навантаженням на енергосистему.

Також Укргідрометцентр прогнозує, що в Україні впродовж червня буде велика кількість сильних злив зі шквальним вітром та потужними грозами. Загальна температура буде вищою за норму.