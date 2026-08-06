На Сонці було лише два спалахи: чи можуть ті викликати магнітну бурю

Сонячна активність та вплив на самопочуття. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Космічна погода 6 серпня не принесе сильних магнітних бур і залишатиметься сприятливою для метеозалежних людей. Сонце не мало високої активності впродовж доби.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 6 серпня в Україні — який прогноз

Упродовж минулої доби дослідники дійсно помітили на поверхні Сонця певну динаміку: там сталися два спалахи класу В та три спалахи класу С. Проте такі космічні явища класифікуються як слабкі, тому вони не мають жодного відчутного впливу на магнітне поле нашої планети.

Сонячна активність. Фото: Meteo Agent

Астрофізики прогнозують, що до кінця четверга геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, тому сильних магнітних бур не буде.

Сонячна активність і надалі утримуватиметься на низьких показниках. Водночас фахівці залишають невелику ймовірність виникнення дещо потужніших явищ, наприклад, сонячних спалахів М-класу.

Прогноз магнітних бур з 6 до 9 серпня. Фото: Солар Метео

Сонячна активність на 6 серпня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 27

Потужні магнітні бурі часто провокують у метеочутливих людей різке погіршення самопочуття. Найчастіше це проявляється у вигляді сильного головного болю, мігреней, запаморочення, порушення сну та загальної слабкості організму.

Також у такі періоди можуть спостерігатися різкі стрибки артеріального тиску, ломота в суглобах, підвищена дратівливість, тривожність та загострення хронічних серцево-судинних хвороб.

Окрім прямого впливу на здоров'я людини, інтенсивні магнітні бурі мають й інші відчутні прояви. Вони здатні викликати яскраві полярні сяйва у нетипових широтах, а в крайніх випадках можуть навіть провокувати масштабні збої в роботі радіозв'язку, супутникових навігаційних систем та наземних електромереж.

Як повідомляли Новини.LIVE, впродовж серпня 2026 року прогнозуються невеликі спалахи сонячної активності, здатні викликати магнітні бурі. Фахівці вже склали календар небезпечних дат.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко інформує, що 6 серпня завершується період виснажливої спеки в Україні, на зміну якій прийде поступове похолодання, що супроводжуватиметься дощовою погодою та грозами в деяких областях.