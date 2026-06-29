На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА по АЗС постраждала людина

Наслідки атаки на Полтавщину. Фото: ДСНС

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Вночі російський ударний безпілотник атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на Полтавщину

Як повідомив Віталій Дяківнич, зранку один ворожий БпЛА впав на території одного з підприємств у Миргородському районі. У цьому випадку обійшлося без постраждалих, а інформація про масштаби можливих пошкоджень уточнюється.

Наслідки російської атаки. Фото: скриншот

Пізніше, унаслідок атаки на АЗС, стало відомо про одну постраждалу людину — їй надається вся необхідна медична допомога.

Зруйнована АЗС. Фото: ДСНС

Через російську атаку також зафіксовано часткове знеструмлення споживачів у Гадяцькій громаді. Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та стабілізацією мережі.

Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та обстеження територій.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на п’ятницю, 26 червня, у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Російські війська здійснили ракетну атаку по місту на тлі оголошеної повітряної тривоги в регіоні.

Також Новини.LIVE писали, що 20 червня російські війська завдали удару по Полтавському району, внаслідок чого було пошкоджено підприємства та об’єкти житлової інфраструктури. Атака спричинила значні наслідки для цивільної інфраструктури регіону.