На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих

Термінова новина

Олександр Шорохов Редактор

У Миколаївській області вранці 4 липня сталася масштабна та страшна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирської маршрутки та великої вантажівки. Внаслідок жахливого зіткнення на трасі від отриманих травм на місці загинули дев'ятеро людей. Ще вісім пасажирів отримали важкі поранення різного ступеня вартості і були терміново госпіталізовані медиками до лікарень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

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