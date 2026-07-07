На Криворіжжі 17-річна дівчина потрапила у три ДТП за один ранок

ДТП. Фото: ілюстративне: НікВісті

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині ранок 6 липня обернувся для 17-річної місцевої жительки справжнім випробуванням, адже вона стала фігуранткою одразу трьох дорожньо-транспортних пригод. Дівчина спочатку потрапила в аварію як пасажирка легковика, потім опинилася під колесами іншого авто на узбіччі, а згодом ДТП сталася зі швидкою, яка й везла травмовану до медичного закладу.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

На Дніпропетровщині 17-річна дівчина потрапила у три ДТП в один день

Як повідомили в поліції Криворізького району, потерпіла спочатку перебувала в машині, що зіткнулася з мікроавтобусом, далі її збив пікап, і зрештою в аварію потрапила карета екстреної допомоги під час транспортування пацієнтки.

Про незвичну серію інцидентів, що сталися на Дніпропетровщині 6 липня, журналістам "Суспільного" розповіла речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон.

Орієнтовно о 05:35 ранку легковик Dacia Logan, у салоні якого перебувала неповнолітня, потрапив у першу аварію. За кермом цього автомобіля був 54-річний чоловік. Він виконував маневр розвороту та допустив зіткнення з машиною Volkswagen Transporter, якою керував 47-річний водій. Внаслідок цього потужного удару керманич Dacia отримав травми.

Наступний інцидент стався майже за годину, коли учасники першої пригоди залишалися поблизу місця події. Близько 6:30 повз розбиті машини намагався проїхати 47-річний водій автомобіля Mazda B25. Під час об'їзду він скоїв наїзд на ту саму 17-річну пасажирку Dacia Logan. У цей момент дівчина просто стояла на узбіччі дороги неподалік від транспортного засобу. Унаслідок удару вона отримала тілесні ушкодження, після чого на місце викликали медиків для її термінової госпіталізації.

Карета екстреної медичної допомоги, яка транспортувала травмовану потерпілу до лікарні, також стала учасницею ще однієї дорожньо-транспортної пригоди. Деталі третього зіткнення наразі не розголошуються, однак відомо, що на місці останньої аварії працюють екіпажі патрульної поліції, які з'ясовують усі обставини та причини того, що сталося.

Новини.LIVE інформували, що водію автомобіля Nissan Murano, якого затримали після масштабної дорожньо-транспортної пригоди на Миколаївщині, офіційно повідомлено про підозру. Трагічна аварія сталася 4 липня 2026 року і забрала життя 12 людей, ще шість осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Раніше, 2 липня, інша смертельна аварія сталася у селищі Квасилів на Рівненщині, де на залізничному переїзді зіткнулися потяг та маршрутний автобус. Внаслідок цього зіткнення загинули четверо людей, також є постраждалі. На місці події продовжують роботу правоохоронні органи та екстрені служби для з'ясування всіх обставин трагедії.