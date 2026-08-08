На фронті зник безвісти український актор Олександр Мартиненко

Український актор Олександр Мартиненко. Фото: Olexandr Martynenko/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Український актор і перформер Олександр Мартиненко зник безвісти під час виконання бойового завдання на фронті. Військовослужбовець перебував у складі 158-ї бригади та з 18 квітня перебував на бойовому виході. З 1 серпня йому офіційно надали статус безвісти зниклого.

Про зникнення актора повідомив актор і режисер дубляжу, який веде сторінку під ніком NoizyMinor в соцмережі X, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про зникнення Олександра Мартиненка

За наявною інформацією, з 18 квітня Олександр Мартиненко перебував на бойовому виході та не мав постійного прямого зв'язку. Його матері двічі вдалося отримати від нього голосові повідомлення через командира батальйону.

Наприкінці липня позиція, на якій перебували військові, зазнала прямого влучання двох російських FPV-дронів. Після удару зв'язок із позицією та візуальний контакт із нею було втрачено.

Водночас користувачка Instagram під ніком patrici_ia зазначає, що наразі немає прямих беззаперечних свідчень того, що Олександр Мартиненко безпосередньо перебував на позиції саме під час удару.

Офіційний документ про надання військовослужбовцю статусу "безвісти зниклого" з 1 серпня передали його матері.

Хто такий Олександр Мартиненко

Олександр Мартиненко — український актор театру ляльок, перформер та діяч театрального мистецтва. Він також був куратором акторсько-перформативних курсів у DAKH School.

Мартиненко брав участь у різних театральних постановках і перформансах. Серед них — філософсько-музична притча "Сон Аліси", створена за п'єсою KLIMa.

Наразі Олександр Мартиненко має статус безвісти зниклого військовослужбовця.

Скриншот повідомлення NoizyMinor/X

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