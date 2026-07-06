На фронті загинув редактор телеканалів ТЕТ та 2+2 Іван Трембовецький

Військовослужбовець та журналіст Іван Трембовецький. Фото: медіагрупа "1+1 media"

Олександр Шорохов Редактор

На фронті під час виконання бойового завдання героїчно загинув український журналіст та випусковий редактор телеканалів ТЕТ і "2+2" Іван Трембовецький. Талановитий медійник став на захист незалежності нашої держави ще під час першої хвилі мобілізації у 2014 році. У загиблого захисника, який пройшов найгарячіші точки війни з Росією, залишилися дружина та дві маленькі доньки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву пресслужби медіагрупи "1+1 media".

Бойовий шлях журналіста та розвідника

Іван Трембовецький розпочав свій шлях у війську у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Разом із побратимами він брав безпосередню участь у запеклих боях за Дебальцеве, Піски, а також захищав Донецький аеропорт.

З початком повномасштабного вторгнення Росії він знову повернувся до війська, де три роки успішно прослужив у Головному управлінні розвідки, останнім часом воював на Сумському напрямку.

Професіонал своєї справи

У звичайному житті колеги завжди знали Івана як професіонала своєї справи.

"В цивільному житті Іван був неймовірним професіоналом, душою компанії та людиною, яка дійсно вміла розганяти хмари навколо.

Не стало великої людини, героя, патріота, чоловіка, батька двох донечок, який віддав своє життя за мирне завтра. Івану назавжди 43!", — розповіли у медіагрупі "1+1 media".

Колектив телеканалу висловлює глибокі співчуття родині, близьким та всім бойовим побратимам полеглого героя.

Як писали Новини.LIVE раніше, станом на червень 2026 року Росія вбила 150 українських та іноземних журналістів за час війни. Серед загибли є і працівникі Новини.LIVE.

Також ми писали, що на фронті загинув вінницький музикант Ігор Ходжаніязов. У професійному середовищі його знали як обдарованого програміста, перекладача та дослідника традиційної музики. Він також був багатодітним батьком, одним із засновників літературного об'єднання "Новий шинок" та учасником музичного гурту Mashala Doza.