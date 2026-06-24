На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл

Евакуація українців. Ілюстративне фото: UNICEF

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Рада оборони ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію населення з прикордонних територій Чернігівської області, починаючи з 1 липня. Відповідне рішення було ухвалене на запит військових.

Про це повідомив В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА, передає Новини.LIVE.

Перелік громад

Евакуацію планують завершити протягом двох місяців. Під евакуацію підпадають 12 населених пунктів у чотирьох територіальних громадах.

Корюківська ТГ:

Прибинь

Шишківка

Рудня

Городнянська ТГ:

Лемешівка

Мощенка

Новгород-Сіверська ТГ:

Вороб’ївка

Камінь

Кам’янська Слобода

Карабани

Чайкине

Семенівська ТГ:

Газопровідне

Олександрівка

Продовження раніше оголошеної евакуації

Також ухвалено рішення про продовження обов’язкової евакуації ще із семи прикордонних сіл, де вона була запроваджена раніше. Частина мешканців уже виїхала, інші письмово відмовилися від евакуації.

Йдеться про населені пункти:

Сновська ТГ: Гірськ

Городнянська ТГ: Берилівка

Новгород-Сіверська ТГ: Бучки, Грем’яч, Будо-Вороб’ївська

Семенівська ТГ: Костобобрів, Залізний Міст

Ситуація та організація евакуації

За даними громад та районних військових адміністрацій, у цих населених пунктах наразі проживає близько тисячі людей, серед них — 120 дітей.

Влада повідомляє, що алгоритм евакуації вже напрацьований: визначені місця збору, маршрути та транспорт. Також передбачене обов’язкове розселення людей і забезпечення тимчасового житла.

Новини.LIVE повідомляли, що у Дніпропетровській області розширили список населених пунктів, де запроваджено примусову евакуацію сімей з дітьми. Нові заходи охоплюють 23 села та селища Синельниківського району, з яких протягом місяця мають виїхати близько 3800 дітей.

Новини.LIVE інформували, що російські війська щоденно обстрілюють прикордонні та прифронтові населені пункти Харківської області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Через постійну загрозу життю місцеві мешканці змушені залишати свої домівки та переїжджати до більш безпечних регіонів. Правоохоронці та волонтери щодня працюють у ризикованих умовах, допомагаючи людям евакуюватися із зони обстрілів.

