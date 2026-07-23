На АЗС здорожчало пальне до 3 грн/л, ціни на нафту наближаються до 100 дол.

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

В Україні 23 липня великі мережі АЗС знову перерахували цінники на стелах у бік підвищення. Наразі середня вартість популярного бензину А-95 підскочила майже до 80 гривень за літр. При цьому за один літр дизельного пального водіям тепер доводиться віддавати близько 83 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Главком.

Вартість пального на українських заправках 23 липня

У деяких відомих мережах автомобільний газ, бензин та дизель подорожчали в середньому на одну або дві гривні. Водночас окремі паливні оператори підняли ціни на важке паливо та преміальні марки одразу на 3 гривні.

Ціни на пальне станом на 23 липня 2026 року (грн за літр). Фото: Главком

Найдорожчі нафтопродукти водіям зараз пропонують на станціях Окко, WOG та Socar. Найдешевші пропозиції на ринку традиційно тримають компанії "БРСМ-Нафта" та "Укрнафта".

Загалом через затяжну кризу та бойові дії на Близькому Сході Україна потрапила до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизеля.

Вплив війни в Ірані

На ціну пального в Україні впливає здорожчення нафти через війну в Ірані. Наразі нафта марки Brent уже торгується вище позначки у 96 доларів за барель і впевнено наближається до сотні.

Головною причиною аналітики називають протистояння між США та Іраном, а також спроби єменських хуситів заблокувати важливу Баб-ель-Мандебську протоку.

Через загострення ситуації в Ормузькій протоці Саудівська Аравія спробувала перенаправити свої танкери через Червоне море. Проте після офіційних попереджень від хуситів кілька саудівських суден із сировиною для Китаю та Індії були змушені терміново змінити курс у бік Суецького каналу.

Як писали Новини.LIVE раніше, через можливе знищення стаціонарних АЗС російськими ударами оператори можуть перейти на мобільний формат роботи. Експерт Олексій Кущ зазначив, що в такому разі це може призвести до подорожчання пального для українців.

Таож ми повідомляли, що лише за місяць росіяни знищили в Україні близько 200 автозаправних станцій. Про це заявив паливний експерт Дмитро Льоушкін. При цьому загалом в Україні нараховується близько 5000 АЗС.