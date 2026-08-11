МВС Польщі спростувало фейк про напад українця на підлітка

Польська поліція. Фото ілюстративне: Reuters

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі категорично спростувало чутки про нібито українське громадянство підлітка, який з ножем напав на юнака у місті Кам'янна Гура. Офіційна речниця відомства назвала поширення таких заяв у соцмережах російською дезінформацією, підтвердивши, що і нападник, і постраждалий є місцевими жителями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RMF24 та заяву посадовиці.

У Польщі намагалися звинуватити українця у нападі на польського підлітка

Користувачі масово поширювали заяви, нібито злочин скоїв громадянин України, паралельно звинувачуючи правоохоронців у навмисному приховуванні цієї інформації. Згодом на ситуацію відреагувала речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька. Вона спростувала ці домисли, наголосивши, що поліція зазвичай не приховує громадянство фігурантів справ, а подібні вкиди поширюються без посилання на дані суду, пожежної охорони чи поліції.

KŁAMSTWO!



Sprawcą ataku na 15-letniego chłopca w Kamiennej Górze był Polak, a nie Ukrainiec. Poszkodowany jest również obywatelem Polski. Zanim zaczniecie kolejny raz rozpowszechniać fałszywe informacje, warto najpierw sprawdzić fakty w wiarygodnym źródle.



Szerzenie takich… pic.twitter.com/3Kq4hwBKWt — Karolina Gałecka (@K_Galecka) August 10, 2026

Трагедія сталася ввечері, 7 серпня, у місті Кам'янна Гура на вулиці Ксенця Болка I. Жертвою жорстокого нападу став 15-річний хлопець. Юнак отримав важке ножове поранення в область шиї та втратив критично багато крові.

Відомо, що потерпілий переніс операцію, однак його стан залишається вкрай важким і підліток продовжує боротися за своє життя.

Згодом поліцейські оперативно вийшли на слід ймовірних зловмисників, ідентифікувавши двох 16-річних юнаків. Після проведення допиту одного з підлітків відпустили. Другого фігуранта, якого безпосередньо підозрюють у завданні ножових поранень, помістили до поліцейського центру тимчасового утримання неповнолітніх.

Кароліна Галецька оприлюднила офіційну заяву.

"Брехня! Винуватець нападу на 15-річного хлопчика в Кам'яній Горі був поляком, а не українцем. Жертва також є громадянином Польщі. Перш ніж знову почати поширювати неправдиву інформацію, варто перевірити факти в надійному джерелі", — наголосила представниця міністерства.

Також вона звинуватила авторів фейків у підіграванні ворожим наративам.

"Поширення таких повідомлень — це не що інше, як російська дезінформація, спрямована на розкол поляків та українців та розпалювання страху та ненависті. Ви покладаєтеся на найпростіші людські інстинкти, такі як страх, щоб розділити людей один від одного. Ви навіть експлуатували цю трагедію огидним чином", — зазначила Галецька.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Польщі суттєво загострилася суспільна напруга щодо дискримінації українців. Зокрема, у неділю, 9 серпня, у 22 містах країни відбулися масові демонстрації проти зростання випадків насильства щодо українців та інших уразливих груп, де мітингувальники закликали рішучіше реагувати на прояви ненависті.

Приводом для занепокоєння стають і поодинокі ксенофобські інциденти: у Кракові розголосу набуло відео з агресивними образами на адресу українця за національною ознакою, що змусило Генеральне консульство України офіційно засудити напад.

Водночас резонансний кримінальний випадок стався у Вроцлаві, де правоохоронці затримали 18-річного громадянина України за підозрою у замаху на вбивство 30-річної місцевої жительки, яка після нападу з ножем перебуває у важкому стані в лікарні.