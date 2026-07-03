Міст та станція РЕБ: ЗСУ уразили важливі об'єкти РФ у Криму

Міст, який уразили Сили оборони України у Криму. Фото: Генштаб ЗСУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Сили оборони України завдали нових ударів по військових об'єктах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Під ураження потрапили залізничний міст, станція радіоелектронної боротьби та підрозділ радіоелектронної розвідки РФ. Крім того, Генштаб підтвердив руйнування ще двох мостів, які окупанти використовували для військової логістики.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення генштабу ЗСУ у п'ятницю, 3 липня.

Сили оборони уразили низку військових об'єктів РФ у Криму

У ніч проти 3 липня в межах заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

За даними Генштабу, цей об'єкт російські війська використовували для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Ступінь завданих пошкоджень наразі уточнюється.

Також українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (АР Крим) та підрозділ радіоелектронної розвідки російських окупаційних військ у Севастополі.

Окрім цього, під удар потрапили пункт управління БпЛА в районі Українська Донецької області та командний пункт противника в районі Новгорода Запорізької області.

Генштаб підтвердив руйнування ще двох мостів

У Генеральному штабі також повідомили, що після оцінки додаткових даних підтверджено руйнування двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області, який був уражений 29 червня 2026 року.

Крім того, підтверджено руйнування трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного Донецької області після удару, завданого 1 липня 2026 року.

У Генштабі зазначили, що обидва мости використовувалися російськими окупантами для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно завдаватимуть ударів по військових об'єктах противника, щоб послаблювати його військовий потенціал і унеможливлювати забезпечення російської агресії.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Сили оборони України уразили Центр космічного зв'язку російської армії в районі населеного пункту Бєлоомут Московської області. Після додаткового аналізу Генштаб підтвердив ураження основної технічної будівлі, великих антен і вежі з параболічними антенами, частину з яких знищено. За даними військових, це один із найсучасніших і найпотужніших вузлів зв'язку ЗС РФ у центральному регіоні Росії.

Новини.LIVE також писали, що ЗСУ 29 червня та в ніч проти 30 червня завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Українські військові уразили автомобільний міст у Запорізькій області та залізничний міст у тимчасово окупованому Криму, які ворог використовував для військової логістики. Крім того, під удар потрапили пункти управління БпЛА, командно-спостережний пункт противника, а також уточнюються результати ураження НПЗ "Слов'янський".