Мілітаризація шкіл: у Білорусі дітей вчитимуть керувати БпЛА

Навчання школяра керувати дроном. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Режим у Білорусі продовжує системну мілітаризацію освіти. За командою та погодженням влади, на початку 2026/2027 навчального року школярі десятих класів проходитимуть обов'язковий 10-годинний курс керування безпілотниками та вивчатимуть тактичну медицину, а польові військові збори для підлітків перенесуть на бази реальних силових підрозділів.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на білоруське видання БелТа.

Білорусь змусить школярів вчитися керувати дронами

Навчальний процес у Білорусі хочуть адаптувати до реалій війни, тому там перетворять загальноосвітні заклади на майданчики для базової військової підготовки. Як повідомив заступник міністра освіти Олександр Кадлубай, на 2026/2027 навчальний рік відомство суттєво змінило наповнення предмета "допризовна і медична підготовка" для учнів десятих класів, бо хочуть сфокусуватися на навичках, які реально потрібні під час бойових дій.

Для юнаків шкільна програма відтепер передбачає обов'язкове проходження спеціалізованого 10-годинного курсу, повністю присвяченого освоєнню пілотування безпілотних літальних апаратів. Дівчата ж вивчатимуть прийоми тактичної медицини.

Напередодні першого вересня у Мінську профільна секція "Допризовна підготовка учнів" проводила своє засідання не в цивільному закладі, а безпосередньо на території військової частини-5448 внутрішніх військ білоруського МВС. За словами Кадлубая, жодних нових предметів уряд не додає і не перерозподіляє наявні дисципліни, а лише виконує завдання глави держави, озвучені на педагогічній раді, здійснюючи "технічне коригування" програм.

Окрім уроків, Білорусь масштабує мілітарний підхід і на обов'язкові 10-денні навчально-польові збори для десятикласників.

Як писали раніше Новини.LIVE, оборонне відомство Литви хоче зробити надійніший захист від Білорусі та оновило стратегію зміцнення східних кордонів. Для цьогот там змістили терміни окремих робіт і додали нові рубежі протитранспортних загороджень.

Паралельно в ДПСУ відповіли, чи небезпечна передислокація білоруських десантників до українського прикордоння. Там заявили, що дії Мінська не розглядаються як ознака підготовки реального вторгнення. Сили оборони трактують постійні заяви Мінська про "загрози" як довготривалу інформаційну кампанію.