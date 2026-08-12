Мене або люблять, або ненавидять: Полякова про критику

Українська співачка Оля Полякова. Фото: polyakovamusic/Instagram

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Українська співачка Ольга Полякова розповіла про реакцію на її виступ у Латвії та критику, яка пролунала після нього. Артистка заявила, що відчуває підтримку України в Латвії, а також відзначила позицію співачки Лайми Вайкуле, яка, за її словами, підтримує Україну від перших днів війни. Полякова також пояснила своє ставлення до критики та закликала українців не мовчати й самостійно відстоювати свої права.

Про це Оля Полякова сказав у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Полякова відповіла на критику після виступу

Після виступу співачки в Україні виник значний резонанс. У відповідь на це Полякова сказала, що їй властиво викликати сильні емоції у людей.

"А як же, а як же, я всюди люблю робити шурхіт, знаєш, як той щур", — зазначила артистка.

На запитання про відгуки після виступу Полякова заявила, що не здивована негативною реакцією. Вона назвала себе контроверсійною особистістю, яку одні люди дуже люблять, а інші — різко критикують.

"Боже, ну звісно. Ну дивіться, я контроверсійна особистість. Мене або люблять до нестями, чи ненавидять, і клянуть...", — сказала співачка.

Полякова додала, що не прагне викликати у людей нейтральні емоції. За її словами, вона розуміє, що її позиція може когось дратувати, однак інші можуть сприймати її як прояв дорослої та усвідомленої позиції.

"І, в принципі, я з цим згодна. Я не хотіла б викликати якісь такі, знаєш, нейтральні почуття. Ну що є, що нема — ні, а давайте, давайте до болю відверто. Тому, ну, звісно, що когось це роздратує", — зазначила артистка.

Вона наголосила, що вважає себе дорослою, розумною та освіченою жінкою, яка відстоює власні права. Полякова також закликала українців не очікувати, що хтось інший боротиметься за них, а самим захищати свої інтереси.

"А хтось бачить, що це доросла позиція, я доросла, розумна, освічена жінка. Я не говорю якусь нісенітницю, я борюся за свої права. І всім вам показую, як боротися за свої права", — сказала співачка.

За словами Полякової, вона не розуміє претензій людей, які вимагають від неї висловлюватися щодо кожної окремої проблеми або боротися за інтереси інших. Артистка закликала українців самостійно відстоювати власні права.

"От там хтось приходить: "А чого ви за те не сказали? А чого ви за тих не поборолися?" Я кажу: люди, а чого ви самі за себе не боретеся? Чого ви хочете, щоб Полякова пішла і за вас поборолася? Полякова вам показує, як можна боротися за свої права. Ідіть і виборюйте", — заявила вона.

Полякова також закликала українців не мовчати, якщо вони не згодні з певними рішеннями чи діями влади. Вона зазначила, що останні події в Україні показують, як громадяни можуть впливати на владу та рішення.

"Я мовчати не буду, і ви не мовчіть. І взагалі, я вам скажу чесно, що українці не мовчать. От бачите, останнім часом тільки нам щось не сподобалося — боже, знову картонки в руки, всі вийшли, сказали своє "фе", — сказала співачка.

На завершення Полякова позитивно оцінила можливість українців впливати на рішення влади та на те, що відбувається в країні.

"Це круто, що ми можемо впливати на владу, на рішення, на те, що відбувається в країні. Мене це радує", — підсумувала артистка.

Полякова про підтримку України в Латвії

Під час розмови співачка Оля Полякова зазначила, що на фестивалі, де вона виступала, було багато українців. За словами Полякової, вона також відчуває підтримку України з боку Латвії.

"Боже, так, звісно. Я дуже люблю цей фестиваль, тому що, дивіться, по-перше, Лайма, вона вже з перших днів підтримує нас. Вона з перших днів підтримує. Тут ніколи не буває якихось людей, які підтримують той режим", — сказала Полякова.

Артистка також звернула увагу на міжнародний склад команди фестивалю та його гостей. Вона зазначила, що попри окремі негативні коментарі в Україні, список запрошених гостей, на її думку, демонстрував, що захід був організований належним чином.

"Сьогодні взагалі інтернаціональна команда. Там хтось писав якийсь бруд в Україні, але ж ви бачили, хто був. Тобто все було дуже пристойно..." — зазначила співачка.

Після цього Полякова відреагувала на звинувачення, які лунали на її адресу. Вона сказала, що вже звикла до критики та не збирається через неї змінювати свою позицію.

"Давайте, значить, цю тему "Полякова — зрадниця" ми вже кудись змиємо в якийсь унітаз. Катали мене вже на всіх "шакалячих експерсах", так катали, що я вже звикла", — заявила артистка.

Водночас Полякова наголосила, що хоче миру та вірить, що Україна його здобуде. При цьому вона відмовилася називати можливі терміни завершення війни, зазначивши, що раніше вже робила такі прогнози.

"Я хочу сказати одне, що всі ми хочемо миру, і ми його обов'язково здобудемо. Я більше, звісно, не буду казати, коли закінчиться війна... Але я хочу сказати, що я відчуваю, що вже скоро нам стане легше", — сказала Полякова.

Що сказала Полякова в інтерв'ю Раміні про "хороших росіян"

Оля Полякова відреагувала на критику через спілкування з росіянами під час музичного фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі. В інтерв’ю Раміні Есхакзай співачка пояснила, чому записала відео з російським музикантом Сергієм Григор’євим-Апполоновим, а також висловилася про Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Полякова наголосила, що оцінює людей за їхніми вчинками, а не за національністю.

Під час фестивалю співачка дякувала Пугачовій та Галкіну за підтримку України, а також записала коротке відео з Григор’євим-Апполоновим. Після критики в Україні організатори фестивалю видалили цей ролик зі своїх соцмереж.

Полякова пояснила, що на момент зйомки не знала про публічну діяльність Григор’єва-Апполонова та не стежила за його кар’єрою. За її словами, музикант сам підійшов до неї та запропонував сфотографуватися і пройтися разом під музику.

Артистка додала, що не могла перевіряти кожну людину, з якою спілкувалася на фестивалі, та не знала про контакти Григор’єва-Апполонова з російськими діячами, зокрема Яною Рудковською.

Окремо співачка пояснила свою позицію щодо Пугачової та Галкіна, яким дякувала за підтримку України. Вона наголосила, що вони залишили Росію, відмовившись від життя, яке мали там, та підтримують Україну.

"Алла Пугачова і Максим Галкін мали у Росії все. В один день вони зібралися і покинули свою домівку і все, що мали, аби не бути разом із режимом, із країною, яка робить велику агресію проти України. Вони втратили все і підтримують Україну, як можуть", — заявила артистка.

Полякова також сказала, що не поділяє людей на "хороших" і "поганих" за національністю, а оцінює їх за вчинками:

"Я не ділю людей на хороших чи поганих за національністю, а ділю — за вчинками".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Суспільне відповіло на звернення Олі Полякової щодо правил Нацвідбору на Євробачення та заявило, що чинні вимоги залишаються без змін. Мовник наголосив, що артисти, які виступали в Росії, Криму чи на інших окупованих територіях після 15 березня 2014 року, не можуть брати участь у відборі.

Новини.LIVE писали, що раніше Оля Полякова прийшла на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де порушила питання правил Нацвідбору на Євробачення. Співачка заявила, що через чинний пункт регламенту їй відмовили в участі, та закликала переглянути ці вимоги. На думку Полякової, правила є дискримінаційними й мають бути однаковими для всіх учасників.