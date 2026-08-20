Масований удар по Київщині: сили ППО ліквідували 186 цілей

Пожежники прибули на місце атаки РФ в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Протягом ночі та ранку 20 серпня українські військові відбили масштабний російський обстріл, головною ціллю якого стала Київська область. Силам оборони вдалося ліквідувати 186 ворожих цілей, перехопивши десятки ракет різних типів та 145 безпілотників.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані Командування ПС ЗСУ.

Як відпрацювали сили ППО у ніч проти 20 серпня

Масована атака поступово розгорталася з 18:00 19 серпня і тривала до ранку 20 серпня. На цей раз росіяни зосередили основні зусилля на Київщині, спрямувавши туди найбільшу частку повітряних цілей.

До відбиття комбінованого нальоту залучили зенітні ракетні війська, авіацію, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Спільними зусиллями вони ліквідували:

145 безпілотників (ударні БпЛА "Shahed", дрони "Гербера" та інші типи);

31 крилату та керовану авіаракету (Х-101, "Іскандер-К", Х-59);

вісім крилатих ракет морського базування "Калібр";

дві баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Загалом ворог випустив понад 200 об'єктів. Зокрема, летіли ракети С-400, "Іскандер-М", "Циркон" та "Онікс" із Брянської, Ростовської і Курської областей РФ, а також "Калібр". Окрім того, було використано 36 ракет Х-101, Х-59 та "Іскандер-К". Також ворожі війська застосували 168 безпілотників.

Попри надзвичайно щільну роботу оборонців неба, атака мала наслідки. Зафіксовано влучання російської зброї на 28 локаціях. Крім того, на двох локаціях впали уламки збитих засобів повітряного нападу.

Як повідомляли Новини.LIVE, нічний обстріл столиці та прилеглих територій спричинив руйнування транспортних об'єктів Укрзалізниці. Компанія змінила схеми руху поїздів та часові інтервали приміського сполучення.

Також в КОДА та ДСНС прокоментували наслідки атаки по Київській області. Внаслідок обстрілу є численні руйнування приватних будинків, один чоловік загинув.