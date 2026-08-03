Масовані обстріли Сумщини: росіяни поранили п'ятьох людей

Руїни гаражного кооперативу після обстрілу. Фото: Національна поліція України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

П'ятеро цивільних мешканців зазнали поранень під час масованих російських атак по Сумській громаді. Протягом минулої доби окупанти вдарили по 30 населених пунктах області із застосуванням від мінометів до керованих авіабомб.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Сумської області, передає Новини.LIVE.

Сумщина опинилась під масованими російськими ударами

Російська армія поранила п'ятьох людей на території Сумської громади, серед яких одна жінка та четверо чоловіків. Загалом за минулу добу під ворожим вогнем опинилися три десятки населених пунктів регіону, де зараз поліцейські слідчо-оперативні групи документують наслідки руйнувань.

Як з'ясували слідчі, 31-річна жінка отримала поранення через прямий удар ворожого безпілотника. Водночас застосування окупантами авіації призвело до поранення чотирьох чоловіків, віком 51, 55, 57 та 61 рік.

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція України

Для обстрілів мирних територій війська Російської Федерації задіяли майже весь наявний спектр озброєння. Зокрема, по регіону били з мінометів та артилерії, застосовували реактивні системи залпового вогню, а також масовано атакували FPV-дронами, ударними безпілотниками та керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, удари російських військ по Сумщині продовжують нищити цивільні об'єкти, зачіпаючи як соціальну, так і сільськогосподарську інфраструктуру регіону. У липні під атакою опинилося відділення Сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю.

Також ворог цілеспрямовано б'є по місцевих підприємствах. Так, 26 липня внаслідок дронового удару по фермі одного з виробників молока у Дубов’язівській громаді загинули та зазнали поранень тварини.