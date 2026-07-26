Макаревич українською звернувся до Києва та висловив підтримку

Російський співак та музикант Андрій Макаревич. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Російський співак та музикант Андрій Макаревич передав слова підтримки українцям та окремо звернувся до своїх друзів і шанувальників у Києві. Артист зізнався, що щодня сподівається на якнайшвидше завершення війни. Також він розповів про прем'єру двох нових пісень, які представив на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Про це Андрій Макаревич сказав у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Макаревич поділився враженнями від виступу в Юрмалі

Після концерту Макаревич поділився враженнями від виступу та зазначив, що із задоволенням повертається до Юрмали. За його словами, однією з головних причин є особлива атмосфера фестивалю та теплий прийом глядачів.

"Тут завжди зал приймає дуже добре. Я ще й за це люблю це місце. Окрім погоди, окрім усієї краси, тут завжди чудовий глядач", — сказав Макаревич.

Під час фестивалю Макаревич також представив дві нові композиції. Відповідаючи на запитання про їх створення, артист зазначив, що вони писалися так само як і всі його попередні пісні, різниця лише в тому, що вони є найновішими.

Макаревич звернувся до українців

Під час розмови головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік попросила музиканта передати слова підтримки українцям, зокрема його друзям і шанувальникам у Києві.

У відповідь Макаревич звернувся до українців, побажав їм триматися та зізнався, що щодня сподівається на завершення війни:

"Я передаю привіт усім моїм друзям із Києва і всім шанувальникам. Тримайтеся. І я щодня прокидаюся з відчуттям, що, можливо, сьогодні це закінчиться. Я дуже сподіваюся, що це закінчиться скоро".

Новини.LIVE інформували, що Макаревич заявляв, що хотів би виступити в Україні та чекає на відповідне запрошення. За словами музиканта, йому буде дуже приємно дати концерт у Києві, коли для цього настане час. Раніше артист неодноразово наголошував, що планує виступити в українській столиці після перемоги України та не має наміру повертатися на російську сцену.

Новини.LIVE також писали, що Андрій Макаревич заявив, що не донатить на ЗСУ, попри публічну підтримку України та засудження російської агресії. Музикант пояснив своє рішення тим, що боїться за життя свого сина, який залишається жити в Москві. Водночас артист продовжує допомагати українським біженцям і від початку повномасштабної війни відкрито виступає проти політики Кремля.