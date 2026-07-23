Магнітосфера Землі у збудженому стані: прогноз для метеозалежних на 23 липня
У четвер, 23 липня, на Землі магнітні бурі не очікуються. Але магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, що може призвести до незначних збоїв у роботі енергосистем. Сонячна активність при цьому залишатиметься переважно помірною.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 23 липня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні, зафіксовано лише 1 спалах класу С, що не має суттєвого впливу на Землю.
Прогноз сонячної активності на 23 липня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — %
Ймовірність потужних спалахів Х-класу оцінюється на рівні 5%, при цьому кількість сонячних плям становить 46.
Вплив магнітних бур на самопочуття
Фахівці стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес.
Як повідомляли Новини.LIVE, у липні 2026 року прогнозуються лише дві тривалі та потужні магнітні бурі. Водночас фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.
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