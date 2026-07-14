Магнітосфера Землі у збудженому стані: магнітні бурі на 14 липня

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У вівторок, 14 липня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак сильних магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча протягом доби можливі незначні геомагнітні коливання. Імовірність потужних геомагнітних штормів залишається мінімальною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 14 липня

За прогнозом фахівців, у вівторок геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Попри збуджений стан магнітосфери, значних геомагнітних збурень не очікується.

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували помірну активність. За минулу добу відбулися два спалахи класу B та чотири спалахи класу C. Такі сонячні спалахи вважаються слабкими й зазвичай не мають істотного впливу на геомагнітну ситуацію на Землі.

Водночас фахівці допускають невелику ймовірність виникнення спалахів М-класу, які можуть спричинити помірні зміни космічної погоди.

Прогноз сонячної активності на 14 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 20%;

ймовірність спалаху Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 17.

Прогноз магнітних бур з 14 до 16 липня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я та самопочуття

Наукові дослідження поки не підтверджують однозначного причинно-наслідкового зв'язку між магнітними бурями та погіршенням самопочуття більшості людей. Водночас окремі дослідження свідчать, що під час виражених геомагнітних збурень деякі люди, особливо із серцево-судинними захворюваннями, можуть бути чутливішими до змін навколишнього середовища.

Лікарі рекомендують у періоди підвищеної геомагнітної активності дотримуватися режиму сну, достатньо відпочивати, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, а також регулярно приймати призначені лікарем препарати.

Деякі метеочутливі люди під час геомагнітних збурень повідомляють про такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

загальну слабкість і швидку втомлюваність;

сонливість або безсоння;

дратівливість, тривожність чи перепади настрою;

коливання артеріального тиску;

прискорене серцебиття у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Медики наголошують, що у разі різкого погіршення самопочуття або появи виражених симптомів варто звернутися до лікаря, адже вони можуть бути пов'язані не лише з геомагнітною активністю, а й з іншими станами чи захворюваннями.

Новини.LIVE інформували, що за прогнозами дослідників Space Weather, у липні очікуються найпотужніші магнітні бурі — 29–31 липня, коли геомагнітна активність сягне червоного рівня. Упродовж місяця також прогнозують кілька періодів помірних геомагнітних збурень, тоді як в інші дні магнітосфера Землі залишатиметься переважно спокійною.

Новини.LIVE також писали, що липень в Україні буде переважно теплим і спекотним: удень температура повітря становитиме +26...+31 °C, а подекуди підвищуватиметься до +33 °C. Водночас майже щотижня очікуються короткочасні дощі та грози, які чергуватимуться із сонячною погодою. Найспекотніший період, за прогнозом синоптиків, припаде на середину місяця.