Магнітні бурі сьогодні в Україні — прогноз на 4 липня

Погане самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У суботу, 4 липня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G1. Геомагнітні коливання можуть вплинути як на роботу окремих технічних систем, так і на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі в Україні 4 липня

За даними фахівців, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на помірному рівні. На Сонці зафіксували чотири спалахи класу С, які не мають значного впливу на Землю, а також один спалах класу М1,2. Сонячні спалахи М-класу належать до середніх за потужністю. Вони можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також викликати слабкий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що 4 липня геомагнітне поле змінюватиметься від спокійного до сильного рівня. Водночас сонячна активність залишатиметься помірною, а ймовірність виникнення потужних спалахів Х-класу оцінюється як невисока.

Магнітна буря рівня G1 може спричинити незначні перебої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на навігацію птахів і тварин.

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Сонячна активність на 4 липня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 78.

Як магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття

Під час геомагнітних коливань люди можуть відчувати:

головний біль;

слабкість і швидку втому;

сонливість;

перепади артеріального тиску;

дратівливість;

порушення сну.

Фахівці радять у такі дні більше відпочивати, пити достатньо води, уникати надмірних фізичних навантажень, проводити час на свіжому повітрі та спати не менше 7–8 годин.

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж липня на Землі прогнозують періоди підвищеної сонячної активності. Сонце нині перебуває у фазі високої активності 25-го сонячного циклу, що збільшує ймовірність виникнення магнітних бур.

Як повідомляли Новини.LIVE, на початку липня астрономи попереджали про наближення до Землі великого астероїда, який класифікують як потенційно небезпечний через його розміри та відносно близьке проходження. Водночас фахівці NASA наголошують, що такі космічні об'єкти перебувають під постійним моніторингом, а їхній рух ретельно відстежується для своєчасної оцінки будь-яких можливих ризиків.