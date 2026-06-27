Магнітні бурі на 27 червня: на Сонці відбулося сім спалахів

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У суботу, 27 червня 2026 року, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Геомагнітна обстановка очікується переважно спокійною, із можливими короткочасними коливаннями. Попри це, Сонце продовжує проявляти помірну активність, тому фахівці залишають ситуацію під наглядом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 27 червня

За останню добу на Сонці зафіксовано сім спалахів класу С. Це відносно слабкі події, які зазвичай не спричиняють відчутного впливу на магнітне поле Землі.

Упродовж 27 червня очікується, що геомагнітне поле перебуватиме в межах від спокійного до слабко збуреного стану. Ймовірність суттєвих магнітних бур залишається невисокою, однак повністю виключати короткі періоди підвищеної активності не можна.

Сонячна активність загалом залишатиметься на помірному рівні, з імовірністю окремих потужніших спалахів.

Орієнтовні показники на 27 червня:

ймовірність слабкого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність помірного геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність спалаху М-класу — 50%;

ймовірність спалаху Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — близько 68.

Таким чином, прогноз не свідчить про наближення потужних магнітних бур, однак сонячна активність залишається змінною, тому дані можуть коригуватися залежно від нових спостережень.

Прогноз магнітних бур з 27 до 29 червня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Вплив магнітних бур на здоров’я людей: основні симптоми

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо метеочутливих, а також тих, хто має хронічні захворювання серцево-судинної або нервової системи.

Найпоширеніші симптоми в періоди геомагнітних збурень:

головний біль і відчуття тиску в голові;

запаморочення та загальна слабкість;

підвищена втомлюваність;

коливання артеріального тиску;

порушення сну або, навпаки, сонливість;

дратівливість, зниження концентрації уваги.

Лікарі рекомендують у такі дні дотримуватися стабільного режиму сну, уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, контролювати артеріальний тиск та не пропускати прийом призначених препаратів у разі наявності хронічних захворювань.

Новини.LIVE писали, що у суботу, 27 червня, в Україні очікується переважно малохмарна та спекотна погода. Температура повітря вдень підніматиметься до +30…+34 °C, а на Закарпатті місцями до +35 °C. Лише на північному сході можливий короткочасний дощ, в інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

Новини.LIVE також інформували, що липень в Україні буде переважно теплим і місцями спекотним, із температурою до +33°C у південних регіонах. Протягом місяця періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози, які чергуватимуться із сонячною погодою. Найспекотніший період очікується в середині липня.