Магнітні бурі на 13 липня: на Сонці відбулося п'ять спалахів

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 13 липня, магнітних бур на Землі не прогнозують. Сонячна активність залишається на низькому рівні, хоча за останню добу на Сонці зафіксували п’ять спалахів. Геомагнітне поле очікується від спокійного до нестабільного рівня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 13 липня

У понеділок, 13 липня, суттєвих геомагнітних збурень не очікується. За прогнозами, сонячна активність залишатиметься низькою, однак зберігається невелика ймовірність спалахів середнього рівня.

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували два спалахи класу В та три спалахи класу С. Такі спалахи вважаються слабкими та зазвичай не мають значного впливу на магнітосферу Землі.

Показники сонячної активності на 13 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність сильного геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 30.

Прогноз магнітних бур з 13 до 15 липня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі виникають через взаємодію потоків сонячного вітру з магнітним полем Землі. Для більшості людей вони не становлять небезпеки, однак деякі люди можуть відчувати зміни у самопочутті в періоди підвищеної геомагнітної активності.

Серед симптомів, які люди найчастіше пов’язують із магнітними бурями, називають:

головний біль;

втому та зниження працездатності;

проблеми зі сном;

коливання артеріального тиску;

загальне нездужання.

Водночас науковці зазначають, що прямий вплив магнітних бур на появу більшості цих симптомів остаточно не доведений. Людям із хронічними серцево-судинними захворюваннями варто уважно стежити за своїм станом та дотримуватися рекомендацій лікарів.

Новини.LIVE писали, у липні 2026 року прогнозують кілька періодів підвищеної сонячної активності та магнітних бур. Найсильніші геомагнітні збурення очікуються наприкінці місяця, коли можливий шторм найвищого рівня. Також нестабільну магнітну активність прогнозують у першій та другій декадах липня.

Новини.LIVE також інформували, у липні в Україні прогнозують теплу та спекотну погоду, однак періоди спеки чергуватимуться з короткочасними дощами й грозами. Температура повітря вдень переважно триматиметься на рівні +26…+31°C, а місцями може підніматися до +33°C. Найвищі показники очікуються у південних та східних регіонах країни.