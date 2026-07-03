Магнітні бурі 3 липня: Землю накриє геомагнітний шторм рівня G2

Головний біль під час сонечної активності. Фото: колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У п'ятницю, 3 липня, на Землі прогнозують помірну магнітну бурю рівня G2. Геомагнітний шторм може вплинути як на роботу технічних систем, так і на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання або є метеозалежним.

Про це повідомляє сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі в Україні 3 липня

За останню добу на Сонці зафіксували 12 спалахів — п'ять класу С та сім потужніших спалахів М-класу, найбільший із яких досяг рівня М8,7. Такі спалахи можуть викликати незначні радіоперешкоди на денному боці Землі та спричиняти сонячні радіаційні шторми.

Фахівці прогнозують, що геомагнітне поле протягом дня залишатиметься активним, а сонячна активність буде помірною з імовірністю виникнення навіть спалахів Х-класу.

Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

Прогноз сонячної активності на 3 липня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність спалахів М-класу — 70%;

Ймовірність спалахів Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 96.

Вплив магнітних бур на самопочуття

У періоди магнітних бур деякі люди скаржаться на:

головний біль або мігрень;

загальну слабкість і швидку втомлюваність;

коливання артеріального тиску;

підвищену дратівливість або тривожність;

безсоння чи погіршення якості сну.

За прогнозами фахівців, буря такого рівня здатна спричинити короткочасні перебої в роботі радіозв'язку, окремих енергетичних систем і навігаційного обладнання. Також геомагнітні збурення можуть впливати на орієнтацію перелітних птахів та деяких видів тварин.

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж липня на Землі прогнозують періоди підвищеної геомагнітної активності. Через активну фазу 25-го сонячного циклу можливі потужні магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття людей та роботу технічних систем.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 4 липня, поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд 533808 (2007 ML24). Його діаметр становить майже 480 метрів, а мінімальна відстань до нашої планети сягне близько 3,5 мільйона кілометрів.